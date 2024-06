Think Club: beneficios exclusivos para nuevos propietarios

El pasado fin de semana, Think realizó el lanzamiento de su nueva tarjeta de beneficios y descuentos: Think Club. Este innovador programa está diseñado para ofrecer a los nuevos propietarios de departamentos Think una serie de descuentos exclusivos para decorar sus hogares con las marcas y tiendas más prestigiosas de la ciudad de Cochabamba.

El evento de lanzamiento tuvo lugar en el emblemático edificio ViBen by Think, un lugar que simboliza la visión moderna y acogedora de la compañía. La celebración incluyó un brunch que reunió a nuevos miembros del club, parte del equipo de Think, representantes de comercios afiliados y diversas personalidades del ámbito local.

En el evento, se realizó la entrega simbólica de la primera tarjeta Think Club a Fani Bermúdez, una de las nuevas residentes de los departamentos Think. Este momento destacó la misión de Think de no solo proporcionar viviendas, sino también de enriquecer la experiencia, facilitando la personalización y el confort del nuevo hogar.

Los asistentes disfrutaron de un ambiente cálido y cordial, propicio para el intercambio de ideas y el fortalecimiento de la comunidad Think. Los comercios afiliados al Think Club incluyen Multicenter, Macor, Java Iluminaciones, Nueva Era, entre otros.

Think Club surge con el objetivo de brindar un valor añadido a sus clientes, permitiéndoles acceder a una gama de productos de decoración y hogar con descuentos exclusivos.

Esta iniciativa refleja el compromiso de Think de acompañar a sus clientes más allá de la compra de un departamento, asegurando que cada detalle de su nuevo espacio refleje su estilo y personalidad. Además, Think tiene la proyección de expandir el programa, incorporando más comercios afiliados y ofreciendo beneficios extras a sus miembros en el futuro.

El evento de lanzamiento fue un éxito rotundo, marcado por la participación entusiasta de todos los presentes. Think agradece a todos los asistentes por compartir este momento especial y espera que Think Club se convierta en un recurso valioso para todos sus miembros.