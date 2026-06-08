5 juegos familiares que rompen la rutina

En el marco del Día Internacional del Juego, que se celebra este mes de junio, te proponemos apagar las pantallas por un momento y transformar los rincones de tu casa en un espacio de aventura. Con materiales cotidianos y una buena dosis de imaginación, esta guía te dará seis alternativas para redescubrir el placer de jugar en familia, entrenar el ingenio y romper la monotonía con muchas risas.

1 El Laberinto de hilo láser

¿De qué trata? Es un juego de agilidad y flexibilidad donde el pasillo de la casa se convierte en una película de espías.

Qué se necesita: Un rollo de lana, hilo grueso o cinta de papel (masking tape) de un color vistoso.

Cómo jugar: Se pegan tiras de hilo de una pared a otra del pasillo a diferentes alturas y direcciones, simulando cables láser. Cada miembro de la familia debe cruzar el pasillo de un extremo a otro sin tocar los hilos. Quien toque un “láser”, vuelve a empezar. Se puede cronometrar para añadir emoción.



Recomendación: No olvides perforar la base de la botella para el drenaje; así evitarás que las raíces se pudran.

2 Escultura a Ciegas

¿De qué trata? Es un desafío de comunicación y trabajo en equipo donde las manos son los ojos.

Qué se necesita: Plastilina o masa para moldear, pañuelos para vendar los ojos y tarjetas con nombres de objetos simples (ej. una taza, un gato, un árbol).

Cómo jugar: Se juega en parejas. A un miembro se le vendan los ojos y se le entrega la masa. El otro toma una tarjeta y, solo usando la voz (sin tocar las manos de su compañero), debe darle instrucciones precisas para que moldee el objeto de la tarjeta antes de que se acabe el tiempo (2 minutos).

3 El Pictionary de Sombras

¿De qué trata? Es una reinterpretación del clásico juego de dibujo, pero utilizando la luz de los teléfonos y las manos.

Qué se necesita: Una habitación a oscuras, una linterna (la del celular sirve) y una pared despejada.

Cómo jugar: Un jugador se coloca entre la luz y la pared. Utilizando sus manos, juguetes pequeños o recortes de cartón, debe proyectar sombras para que el resto de la familia adivine el animal, personaje u objeto en menos de un minuto.

4 Directores de Efectos Especiales (Foley)

¿De qué trata? Un juego auditivo y creativo inspirado en cómo se hace el sonido en el cine.

Qué se necesita: Un teléfono para grabar notas de voz y objetos cotidianos (bolsas plásticas, vasos con agua, arroz en un envase, papel periódico).

Cómo jugar: Un miembro de la familia se cubre los ojos. Los demás eligen una acción (ej. “caminar en la nieve” frotando una bolsa de fécula de maíz, o “una fogata” arrugando papel celofán) y reproducen el sonido cerca del grabador. El jugador vendado debe adivinar qué escena real están recreando solo por el diseño sonoro.

5 El Museo Viviente (Estatuas con Reto)

De qué trata: Una dinámica de resistencia, actuación y comedia para reír en familia.

Qué se necesita: Ropa vieja, sombreros, sábanas o accesorios extravagantes que haya en casa.

Cómo jugar: Un jugador es el “Turista” y sale de la habitación. Los demás se disfrazan rápidamente y adoptan una postura fija como estatuas de un museo (ej. un pensador, un pirata, un deportista). El turista entra y tiene un minuto para observar los detalles. Luego sale, las estatuas cambian un solo detalle mínimo de su postura o accesorio, y el turista regresa para descubrir qué cambió.