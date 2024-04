Regresiones. Sanando el pasado

La regresión a vidas pasadas es una herramienta que comenzó a utilizarse con un objetivo concreto: ayudar a una persona a comprender su presente, tener un panorama más claro sobre lo que debe sanar y resolver aspectos que quedaron pendientes.

Ghery Giacoman es especialista en la terapia de regresión y ha atendido a miles de pacientes desde que comenzó con su actividad hace siete años.

“Según mi experiencia existen varios tipos de regresión o varias ramas de la misma: regresión a vidas pasadas ‘regresión simple’, ‘regresión cuántica QHHT’ y dos de mis creaciones personales regresión a vida presente y regresión trangeneracional”, explica.

Giacoman comenta que una terapia de regresión ayuda a que las personas que acuden muestren mejoría, pero sobre todo comprendan su vida actual.

“La base de mis estudios fueron solo regresiones a vidas pasadas, sin embargo, con el tiempo me di cuenta que los pacientes si bien salían de la sesión con mucha mejoría y comprensión de su vida actual sentí que faltaba algo por resolver en cada uno y que era como un cabo suelto que se debía resolver. En la entrevista al principio de la sesión realizo ciertas preguntas específicas para poder ayudar al paciente y tener un panorama más claro de que es lo más importante a sanar para la persona y algunas preguntas importantes son si tuvieron abortos, número de hijos, estado civil, traumas, relación con los padres, enfermedades, entre otros”, asegura

Giacoman señala que es ahí donde encontró lo que falta resolver por lo que creó la regresión a vidas presente con 15 puntos de resolución específicos que “cada ser humano debe tener resuelto antes de morir para no generar o llevar karmas a las siguientes encarnaciones”.

Sanar con los padres

“La sanación con los padres es una de las más importantes resoluciones a realizar, ya que trae consecuencias en la vida de la persona de no tener buenos sentimientos hacia ellos. Sé que cada uno tiene muy buenos argumentos para sentir algo negativo hacia ellos, sin embargo, no se escaparán de las consecuencias”, detalla Giacoman.

Desde su experiencia, la terapeuta indica que existe resentimiento de los hijos a los padres, lo que lleva a un conflicto en la vida actual de los primeros y del que desconocen su origen.

Giacoman especifica que el ser humano tiene un origen compartido en su madre y su madre en igual proporción, por lo que “somos ellos, sin caber duda”.

“Así como el planeta no podría vivir sin el sol ya que sin él nos congelamos en 5 días y tampoco podríamos vivir sin la luna ya que sin ella no existirían ciertos ciclos de vida. Por ley tampoco existiríamos sin la vida de nuestros padres, nos dieron la vida, aunque luego hayan muerto o nos hayan abandonado, ellos son nuestro único origen en este planeta. Sin ellos no existiríamos”, asegura.

Giacoman comenta que todos los elementos alrededor de cada persona son indispensables y explica, por ejemplo, que cada aspecto de la vida personal proviene de uno de los progenitores. De la energía del padre proviene la fuerza en la vida, la profesión, el reconocimiento profesional y los negocios, mientras que de la madre se tiene el dinero, la salud, el trabajo, la pareja y la autoestima.

“El problema radica en que cuando nosotros emitimos un juicio negativo hacia los padres, criticando, condenando, educándolos, es decir, diciendo cómo deberían o deben comportarse. Estas energías se debilitan en nuestra vida haciendo que los triunfos y la prosperidad sean más difíciles en todos los ámbitos de la vida. Si el juicio es hacia el padre se debilitarán estas energías que recibimos de él y lo mismo con las de la madre”, dice.

La terapeuta señala que no juzgar a nuestro origen es vital para comenzar con un camino lleno de prosperidad, aún si los progenitores hayan errado el camino.

Giacoman asegura que las constelaciones familiares también forman parte importante del trabajo que realiza.

La regresión a vidas pasadas y ancestrales traen información valiosísima que ayuda a reconocer los errores de esta vida y no volverlos a cometer, así como también puede recuperar virtudes de otras vidas, dice.

“Las experiencias de las historias de las vidas pasadas son totalmente guiadas por el ser superior de la persona y mi papel es solamente ser un canal guía”, sostiene.