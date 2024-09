Silueta rectangular: aprende a vestir estilizada

A la hora de vestir, es importante conocer el tipo de silueta que una mujer tiene. Esto es crucial porque es la forma adecuada de obtener los básicos que nos favorecen, pero también ver qué prendas se deben evitar.

Uno de los tipos de silueta es el que tiene forma rectangular, por la ausencia de curvas, por lo que el objetivo es potenciarlas. Es una figura a la que se le puede sacar mucho partido. Cara Delevigne, Natalie Portman y Gwyneth Paltrow, entre otras, son el ejemplo perfecto de que la figura rectangular puede ser muy femenina y elegante.

En este tipo de silueta predomina una forma más bien recta o angular, con una cintura poco definida. A menudo se dice que este tipo de cuerpo tiene una figura atleta o de niña, ya que tiende a ser menos curvilínea que otros tipos de cuerpo como el reloj de arena o el cuerpo en forma de pera.

Errores a la hora de vestir



Cometer errores cuando no sabes qué favorece a tu tipo de silueta es sencillo. Aunque eso se acabó, porque con una silueta rectangular, estos son los errores más comunes:

Adiós a la ropa sin forma. Usar ropa demasiado suelta o sin forma, como vestidos tipo saco o túnicas rectas, puede hacer que este tipo de cuerpo se vea más plano y sin curvas. En su lugar, se debe optar por prendas que se ajusten ligeramente a la cintura o que tengan algún tipo de estructura que defina la forma del cuerpo, como cinturones o pinzas.

No apostar por volumen en la parte superior o inferior. El objetivo es dar forma a la figura, por lo que no conviene usar ropa ajustada y sin detalles tanto en la parte superior como en la inferior puede hacer que la silueta parezca aún más recta. La solución es añadir volumen estratégicamente, como blusas con volantes, mangas abullonadas o faldas con vuelo, para crear la ilusión de curvas. No marcar la cintura. Vestir sin prestar atención a la cintura, usando prendas que no la acentúen, puede hacer que la figura parezca cuadrada.

Elegir escotes poco favorecedores. No recomienda escoger escotes demasiado cerrados o lineales. En su lugar, es preferible elegir escotes en V, en forma de corazón o escotes asimétricos, que dirijan la atención hacia el busto y añadan interés visual a la parte superior del cuerpo.

Evitar estampados o detalles estratégicos. En muchos tipos de silueta, los patrones pueden resultar un error, pero en los cuerpos con forma rectangular, sucede todo lo contrario. Los verdaderos enemigos son las prendas lisas y monocromáticas.

No hay que exagerar. Recuerde que menos sigue siendo más, por lo que exagerar detalles en la cintura no es una buena idea, ya que sólo se conseguirá que la cintura se vea más ancha.



Se puede ayudar con cinturones finos si buscas un toque elegante, o uno ancho para un look más dramático. Otra opción es apostar por vestidos y blusas con detalles en la cintura, como los de tipo wrap, que se ajustan y acentúan la figura.

Volúmenes



Donde quiera, pero son el mayor aliado. Se puede optar por faldas en corte A, con vuelo o plisadas, o bien decantarse por blusas con volantes, mangas abullonadas o detalles en los hombros para añadir dimensión a la parte superior y equilibrar la figura.

Escotes favorecedores



Los favoritos siguen siendo los escotes en V o con forma de corazón porque dirigen la atención hacia el busto y crean una línea vertical que alarga la figura. No obstante, los escotes asimétricos son otra opción que funcionan a la perfección.

Prendas estructuradas



Harán su papel porque crean ilusión. Opte por vestidos con costuras y paneles que definan la cintura y creen una forma más femenina. También es una buena idea usar blazers con pinzas en la cintura o estructuras definidas que ayudan a crear una forma más curvilínea.

Layering



O lo que es lo mismo, la técnica de las capas. El objetivo es aportar dimensión a la figura. Y funciona.

Prendas con texturas



Son especialmente útiles tejidos como el encaje, el terciopelo o detalles como bordados o abalorios.