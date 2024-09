María René y Sebastián: una conexión única

María René Pomacusi y Sebastián Putz han capturado la atención del público no sólo por su reciente romance, sino también por su carisma y la química que comparten. En el nuevo episodio del Pódcast OH!, revelan que desde su primera cita, en la que un meme se convirtió en el catalizador de su conexión, hasta las profundas conversaciones que han cimentado su relación, han encontrado a su compañía ideal. A pesar de las críticas y el acoso digital que han enfrentado, su amor se mantiene firme, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras mientras navegan por el mundo del espectáculo.

La pareja cuenta cómo sucedió su historia de amor, María René afirma que fue ella quien invitó a Sebastián, aunque de una manera un tanto peculiar.

“Yo lo invité, pero en realidad lo invité a invitarme. Ya estábamos conversando y él nunca se animaba a proponerme salir. Entonces, encontré un meme que decía: ‘Manda este meme a la persona con quien quieres compartir un trago’. Se lo envié y él respondió: ‘¿Me estás invitando?’. Yo le dije: ‘No, vos a mí’”, cuenta María René. Sebastián, por su parte, recuerda: “Habíamos estado conversando por Instagram y descubrí un boliche de blues. Fuimos allí y bailamos por primera vez, terminando la noche en la Rota Carlota”.

La atracción entre ambos personajes reconocidos en Bolivia es algo que sorprende porque muestran una química muy especial. Sebastián revela que se siente atraído por la alegría y el ingenio de María René. “Su alegría es contagiosa, es muy ocurrente; siempre lanza chistes. Al principio me costaba entender si estaba bromeando o hablando en serio, pero creo que conectamos muy bien en muchas áreas. Es una mujer trabajadora, con mucha actitud; ésas son las cosas que realmente me llamaron la atención”, afirma.

María René añade que su primera cita fue profunda: “Tuvimos una charla superprofunda sobre el trabajo; ambos estamos en el medio y compartimos experiencias. Incluso llegamos a hablar de temas familiares. Conectamos mucho, lo cual es difícil de encontrar: con quién conectas, con quién puedes conversar y con quién puedes mostrarte tal y como eres”.

Tras el anuncio de su relación ante el público, nació una creciente ola de comentarios, y la pareja afirma que fue “impactante” recibir opiniones que de alguna manera buscaban afectarlos. Fue una situación que no habían vivido porque fue la primera vez que anunciaban una relación de manera pública.

“Si lo voy a resumir en una palabra, es polémico. Para mí es la primera vez que estoy con alguien que también está en el medio; ella en redes sociales y yo en el ámbito televisivo. Además, la familia de María René viene de un linaje de periodistas”, dice Sebastián.

María René usa el mismo término para definir a la situación. “Mostrarnos juntos fue lo que causó la polémica, por todo el contexto y las versiones que se armaron. Es la primera relación que muestro al público, el primer novio que la gente conoce, entonces creo que eso generó mucha controversia y muchos comentarios”, dice.

Muchos personajes que interactúan en las redes sociales se ven afectados al estar en el ojo público y también al tener que recibir todo tipo de opiniones y llega a ser algo que daña la salud mental de las personas implicadas. “Sí, me afectó un poquito esa ola de hate que hubo al principio porque se manejaron muchas narrativas maliciosas, muchos chismes falsos”, cuenta María René.

“Creo que es mentira decirte que a uno les resbala”, reflexiona María René. “Con el tiempo vas creando inmunidad ante ciertos comentarios. Hay ciertas cosas que miro y no importan, pero hay otros aspectos: cuando hablan de tu familia o cuando hablan de algo muy allegado a tu corazón, creo que sí te da rabia”, sostiene.

La pareja cuenta que lidiar con estas situaciones es complicado, pero confían plenamente en su relación y eso fue lo que les ayudó a sobrellevar cada comentario negativo. “Ya hemos podido respirar”, dice Sebastián. “Fue bastante tenso y puede que ahora todavía haya comentarios, pero era cuestión de tiempo. Yo también le dije a María René que habría un momento en el que la gente lo recibiría de otra forma. Con el tiempo, los haters se van a convertir en bloopers”.

La familia de María René es muy conocida en Bolivia, por lo que hacer pública su relación implicó tener una conversación con los padres de ambos.

“Yo le conté a mi madre. Después de nuestra primera cita, nos sacamos una foto. Me acuerdo que ya le había dicho que estaba mensajeando con Sebastián porque mi madre es mi mejor amiga. Al día siguiente de la cita le envié la foto diciendo: ‘Mira con quién salí’, y me respondió: ‘Me estás molestando, María René, ¿es en serio? Vení a casa ahorita’. Entonces fui para allá y le conté todo. Ella concluyó: ‘Sebastián es un buen chico. María René, te vas a portar bien’. Con mi padre soy más reservada: nunca le he presentado un cortejo. A mi padre lo tengo en un altar y tenía planeado contarle, estaba buscando la manera y justo nos sacaron una foto en Mairana durante un viaje que hicimos con Sebas. Esa foto se hizo viral y mi padre me la reenvía preguntando: ‘¿Qué es esto?’”.

En el caso de Sebastián, la situación fue un poco más relajada. “Después de que salió en las redes sociales todo esto, le dije a mi mamá: ‘Me gustaría presentarte a María René’ y ella respondió: ‘Ah, entonces esto va en serio’”, detalla.



El apoyo de sus familias fue fundamental y los ayudó a superar adversidades.