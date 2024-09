Andrea Herrera “Creo que es más real contar lo que he vivido”

Andrea Herrera, una destacada modelo y abogada boliviana, conocida por su trayectoria en el mundo de la moda, es la nueva invitada del Pódcast de la Revista OH!. Desde sus inicios en las pasarelas, junto a Las Magníficas de Pablo Manzoni, acumuló una rica experiencia en campañas publicitarias y fue una figura prominente en la revista “Para Ellas”, en la que compartió su visión sobre la salud preventiva y la importancia de la mujer en la sociedad actual.



Además de su carrera como modelo y jurista, es madre y esposa, por lo que equilibra su vida familiar con sus responsabilidades profesionales. Su historia es un testimonio de dedicación y pasión que inspira a muchas mujeres a perseguir sus sueños y a mantenerse firmes ante los desafíos de la vida moderna.

- ¿Qué emociones te invaden al recordar tu tiempo como modelo en Las Magníficas?



- Siempre atesoraré nuestras anécdotas, los viajes que realizamos y todo lo que vivimos juntas, incluidos los sacrificios que conlleva esta profesión. Cada experiencia tiene su lado positivo y negativo, pero creo que para nosotras han predominado los momentos positivos durante todos esos años compartidos. De ahí surgió este grupo de amigas que, hasta el día de hoy, seguimos siendo inseparables.

- ¿Cómo fue vivir aquellos momentos junto a tus amigas?



- Fue hermoso. A esa edad, sin responsabilidades ni preocupaciones, simplemente disfrutábamos. Por supuesto, también hubo muchos sacrificios: largas horas de ensayo y noches sin dormir. Teníamos que cuidar nuestra salud física, ya que detrás del escenario hay muchas cosas que la gente no imagina sobre el gran movimiento que representaban Las Magníficas. Sin embargo, lo disfrutamos al máximo. Éramos jóvenes y viajábamos juntas, algo que todos valoramos en su momento y que ahora es difícil de repetir debido a los hijos, la falta de tiempo y el trabajo.

- ¿Cómo aprendiste a vivir y manejar la fama siendo tan joven?



- No es fácil. De joven era muy tímida y vergonzosa; no me gustaba llamar tanto la atención. A veces me avergonzaba llegar a un lugar y ser el centro de atención o escuchar comentarios sobre mí. Siempre estuve en la mira y debía cuidar mucho mi imagen, ya que vivía de ella y continúo haciéndolo. Siempre trato de proteger esa fuente de ingresos que soy yo misma, mi marca y mi nombre.



De joven, uno se convierte en víctima de críticas y chismes infundados. Ser conocida a una edad tan temprana puede afectar psicológicamente, ya que hay tanto apoyo como malicia en el entorno. Durante esos años se dijeron muchas cosas sobre Las Magníficas que no eran ciertas; por suerte, supimos manejarlo bien gracias al apoyo de nuestras familias.

- ¿Cómo equilibras tu imagen pública con tu vida personal?



- He mencionado anteriormente un periodo de saturación mental bastante fuerte que experimenté y que necesitaba detenerme un poco. No es fácil mantener una postura impecable y siempre tener una actitud positiva como figura pública; la vida no es siempre bonita ni fácil. He pasado por momentos difíciles y he enfrentado grandes pruebas en mi vida. Hubo ocasiones en las que simplemente quería desconectarme de las redes sociales y desaparecer por un tiempo. No tenemos que hacerlo todo: ser la madre perfecta, la esposa ideal, destacar en el trabajo y mantenernos en forma. A veces es necesario priorizar lo que realmente importa y aceptar ayuda.

- ¿En qué consiste el proyecto de salud mental que impulsas a través de tus redes sociales?



- Siempre estoy dispuesta a colaborar con quienes me hablan sobre este tema compartiendo mis experiencias. Creo que es más auténtico contar lo que he vivido y lo que observo en mi entorno. Aunque ahora se habla más sobre salud mental, sigue siendo difícil animarse a compartir experiencias personales, ya que muchas veces se percibe como una debilidad. Durante mucho tiempo guardé silencio sobre mis ataques de ansiedad o pánico porque creía que eso mostraba debilidad; sin embargo, no está bien pensar así. La salud mental es más vulnerable hoy en día, debido a las redes sociales, donde constantemente nos comparamos con otros y nos sentimos inferiores sin darnos cuenta de que lo que vemos no es real.



En estas plataformas, solo mostramos la parte más bonita de nuestras vidas, lo cual afecta negativamente nuestra salud mental. Por eso, estoy tratando de ser una plataforma de ayuda basada en mi experiencia, siempre recomendando buscar apoyo profesional.

- ¿Qué cuidados sigues para mantenerte física y mentalmente?



- He intentado mantener un estilo de vida saludable en general: no consumo mucho alcohol y nunca he fumado. En cuanto a la alimentación, hasta hace poco no me cuidaba demasiado; nunca seguí una dieta porque siempre fui delgada y perdía peso fácilmente. Sin embargo, siempre he procurado mantenerme activa haciendo ejercicio, como pilates, zumba o boxeo.



Creo también que tener paz interior es fundamental. No he hecho daño a nadie ni albergo sentimientos negativos como rencor o envidia. Si me enojo, se me pasa rápido y perdono por mi propia tranquilidad. Trato siempre de llevar una vida en paz, evitando conflictos porque estos desgastan tanto física como emocionalmente.