Test. ¿Cómo puedes mejorar el equilibrio entre tu vida personal y profesional?

1 ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a casa después del trabajo?



a) Me desconecto completamente del trabajo y me enfoco en mis seres queridos.



b) Reviso correos o mensajes pendientes del trabajo.



c) Hago alguna actividad que me relaje como cocinar o leer.



d) Me organizo para las tareas del día siguiente.

2 ¿Cómo te sientes al final de una semana laboral?



a) Cansada pero satisfecha, disfruto el fin de semana con mi familia.



b) Agotada, pero con ganas de avanzar más en mi carrera.



c) Necesito un descanso para mí misma.



d) A veces me siento abrumada, como si no hubiera suficiente tiempo para todo.

3 Cuando tienes un día libre, ¿qué te gusta hacer?



a) Pasar tiempo con amigos y familiares.



b) Aprovecho para adelantar trabajo o revisar algunos pendientes.



c) Me dedico a hacer algo que disfruto, como un hobby o deporte.



d) Organizo mis pendientes para estar al día y evitar estrés.

4 ¿Cómo te organizas para equilibrar el trabajo y el tiempo personal?



a) Planifico actividades con mis seres queridos y trato de cumplirlas.



b) A menudo pongo el trabajo en primer lugar, sacrificando el tiempo personal.



c) Tengo momentos de autocuidado programados, aunque no siempre los cumplo.



d) Intento organizar mis días, pero a menudo el trabajo se interpone.

5 ¿Qué te hace sentir más realizada al final del día?



a) Haber pasado tiempo de calidad con mi familia o amigos.



b) Haber cumplido mis objetivos laborales y adelantar tareas.



c) Haber dedicado tiempo a mi bienestar personal.



d) Sentir que he manejado bien ambas áreas, aunque



con algo de dificultad.





RESULTADOS

Mayoría de A: Fomenta tu vida social y personal.



Eres alguien que valora el tiempo en familia y con amigos, pero podrías beneficiarte de estructurar tu trabajo de manera que no se interponga en tus momentos personales. Asegúrate de tener límites claros entre trabajo y vida personal para disfrutar más tiempo libre sin distracciones.

Mayoría de B: Necesitas priorizar el descanso personal.



Tiendes a darle más importancia a tu carrera, lo que puede llevarte al agotamiento. Aunque tu dedicación al trabajo es admirable, es fundamental que encuentres tiempo para ti misma y para disfrutar de la compañía de tus seres queridos.

Mayoría de C: El autocuidado es tu punto fuerte.



Sabes cómo desconectar del trabajo y cuidarte. Sin embargo, podrías beneficiarte de organizar mejor tus días para que haya un equilibrio entre el tiempo de calidad con los tuyos y el autocuidado personal, sin descuidar tus responsabilidades laborales.

Mayoría de D: Busca un mejor equilibrio entre ambas áreas.



Aunque intentas equilibrar el trabajo y la vida personal, a menudo te sientes atrapada entre ambos. Para mejorar, podrías enfocarte en técnicas de organización que te permitan aprovechar mejor tu tiempo en el trabajo, dejando más espacio para lo que realmente disfrutas fuera de él.

Fuente: Revista OH! con apoyo de la IA