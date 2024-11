Pee Wee: “La música siempre fue parte de mi vida”

En el escenario de la música latina, pocos nombres resuenan con tanto cariño y admiración como el de Irvin Salinas, mejor conocido como Pee Wee. Durante su reciente visita a Bolivia, el artista no sólo se sintió emocionado por el cálido recibimiento de sus fans, sino que también habló sobre su trayectoria y los momentos que lo marcaron como músico y persona. “Bolivia es como mi segunda casa, me siento en casa. Se extrañaba mucho el público de acá y el recibimiento con toda la prensa me dejó con un buen sabor de boca”, señala.

Desde antes de empezar su carrera profesional, “la música siempre fue parte de mi vida”, recuerda. De pequeño acompañaba a su padre, un baterista de música norteña, a diferentes eventos. “La música es lo que le da el sazón y ritmo a la vida, es lo que siempre me ha dado”, remarca el artista, cuya simpatía y carisma se reflejan en su sonrisa y la forma en la que conecta con los demás.

retos y alegrías

El camino hacia el éxito de Pee Wee ha estado lleno de desafíos. En una entrevista exclusiva con la Revista OH!, recuerda los momentos difíciles, como su salida de Kumbia Kings, una experiencia que lo llevó a replantear su carrera musical. Otro gran reto fue el inicio de su trayectoria como solista, ya que el público lo asociaba principalmente con las agrupaciones musicales a las que perteneció. Aún así los fans se mantuvieron fieles y a la expectativa de sus nuevos proyectos. “Me he divertido mucho; he explorado diferentes facetas, como participar en telenovelas y reality shows”, comenta.

Entre estos programas se destaca “Me pongo de pie”. “Aprendí mucho sobre trabajo en equipo y sobre cómo apoyar a otros artistas”, dice. Esta experiencia le permitió conectar con nuevos talentos y entender mejor la industria musical desde diferentes perspectivas, señala.

Volver a los escenarios después de un tiempo de ausencia ha sido una experiencia revitalizante para Pee Wee. “Ya llevo poco más de un año que hago presentaciones de nuevo y me siento muy contento. Componer es una cosa que me apasiona de una manera distinta, estar en el estudio, pero la energía que uno siente en el escenario es inexplicable y es algo que disfruto todos los días”, expresa.

Nuevos proyectos

En los últimos meses, el artista menciona que estuvo trabajando en campamentos de composición con más de 40 canciones. También mantiene la conexión con sus seguidores en sus redes sociales, especialmente en la plataforma de TikTok, con transmisiones en vivo. “Estamos acudiendo a lo que está de moda, que es la música mexicana fusionada con diferentes sonidos del mundo regional mexicano, que también son mis raíces”, explica.

Su presencia en los escenarios bolivianos durante su última gira, celebrando los 45 años de Bronco, trajo alegría a sus fans y contagió con su personalidad auténtica y canciones que unen generaciones como “Mi dulce niña” y “Chocolate”.