“Déjalo en mis manos” Cecilia Ramos, una mujer de éxito en el rubro inmobiliario

En medio del competitivo mundo del sector inmobiliario, Cecilia Ramos Antezana logró posicionar su nombre entre los mejores agentes del país, con esfuerzo, dedicación y compromiso, bajo el lema que la impulsa a seguir cosechando éxitos: “Déjalo en mis manos”. Desde hace seis años, se ganó un lugar en el mercado, con más de 15 reconocimientos obtenidos en el ámbito nacional e internacional. Además, conquistó el corazón de sus clientes ayudándolos con una de las decisiones más importantes de sus vidas: vender o comprar un inmueble.

UN GIRO INESPERADO



Cecilia se graduó por excelencia en la Carrera de Comunicación Social de la Universidad del Valle y cumplió roles en marketing, relaciones públicas y ventas para empresas como Coca-Cola y Tigo. “Desde muy joven me gustaban las materias relacionadas con el lenguaje, la literatura y las ciencias sociales”, comenta en el Podcast de la Revista OH!



Aunque trabajó en el ámbito periodístico por un tiempo, además de emprender durante cuatro años con una tienda online de venta de accesorios y brindar servicios de asesoría de manejo de redes -que la motivó a realizar un Diplomado en Marketing y Estrategia Digital- pronto descubrió que su verdadera vocación residía en áreas como el marketing y la atención al cliente. “Me di cuenta de que ese era mi lugar”, afirma.



Fue entonces que encontró en el sector inmobiliariouna pasión que le permite combinar su carrera profesional, talento, experiencia y compromiso por cumplir los sueños de cada persona que deposita su confianza en ella.



Recientemente, fue elegida para representar a Bolivia en un evento internacional de mujeres agentes inmobiliarias en Perú, una oportunidad que ella describe como “una de las experiencias más enriquecedoras de su carrera”. Como embajadora boliviana, compartió su experiencia, retos y desafíos, con el fin de abrir camino, inspirar y construir lazos de confianza con otras mujeres. “Fue una experiencia que no sólo enriqueció mi vida profesional, sino también mi corazón. Cada historia compartida, cada lección aprendida, refuerza mi compromiso con este sector”, afirma.



Su incursión en el sector inmobiliario se dio de manera inesperada, tras el nacimiento de su segunda hija. Entonces, una oportunidad en Remax apareció de repente, recuerda. “Tenía que dar una respuesta, fue una decisión rápida y tomé la oportunidad. Seis años después, sigo aquí, como agente inmobiliaria, con la certeza de que es algo a lo que quiero dedicarme por muchos años más porque encontré mi pasión y es algo que realmente me gusta hacer”, señala.

UNA LECCIÓN CONSTANTE



Cecilia asegura que el éxito en su trabajo va mucho más allá de vender propiedades: es una labor que requiere disciplina, visión y, sobre todo, una gran capacidad para adaptarse a las adversidades. “Ser agente inmobiliaria también implica ser emprendedora. Soy dueña de mi propio tiempo y mi propia empresa, en teoría. Si bien pertenezco a la marca Remax, mi éxito depende de mí, de mi esfuerzo, constancia, disciplina y de mi capacidad para adaptarme”, explica.

CLAVES DEL ÉXITO



¿Cuáles son las habilidades necesarias en el sector? Cecilia enfatiza que vender es sólo una parte del trabajo. “Es fundamental saber negociar, saber vender y, sobre todo, tener empatía y saber escuchar. Nuestros clientes no sólo buscan una propiedad; buscan un hogar, un espacio donde construir recuerdos y su futuro. Nosotros nos convertimos en parte de esa historia y eso implica un compromiso muy grande porque el adquirir o vender un inmueble es una de las decisiones más importantes que se toman en la vida”, explica.



Entender las emociones detrás de cada transacción de un bien inmueble es tan importante como tener conocimientos de marketing o técnicas de negociación, subraya. En su opinión, la era digital incrementó la necesidad de que los agentes inmobiliarios estén actualizados y sepan manejar su marca personal de manera estratégica para posicionarse, algo que, según ella, ha sido un pilar fundamental en su crecimiento.



Asimismo, para Cecilia, establecer una conexión con sus clientes es esencial. Durante las visitas, dedica tiempo a hacer preguntas, interesándose genuinamente en lo que buscan. “Me gusta entender y satisfacer sus deseos y necesidades. Algunos pueden pensar que es invasivo, pero para mí es la mejor manera de ayudarlos a encontrar la propiedad perfecta”, comenta. Ese compromiso emocional le permite saber cuándo una propiedad es la indicada y si el cliente “hizo click” con el lugar.

EQUILIBRIO Y PAZ EN SU VIDA



Más allá de su rol profesional, Cecilia es madre de dos hijos, Santiago y Victoria, y valora profundamente el tiempo que pasa con su familia. “Fui mamá joven, a los 23 años tuve a Santi, después llegó Victoria y el tema de dar vida y comprender la responsabilidad que tengo en mis manos es una de las experiencias más impresionantes que me tocó vivir”, expresa.



Agradece que su empresa y trabajo le permiten organizarse de manera que pueda equilibrar su trabajo con el tiempo que dedica a sus hijos. Aunque a veces surgen compromisos que requieren flexibilidad, se esfuerza por reservar tiempo exclusivo para ellos. “Por lo general, el tiempo que paso con ellos es intocable; es un momento en el que me desconecto del trabajo y me enfoco completamente en ellos”, dice.



Cecilia también enfrentó desafíos personales que moldearon su carácter y fortalecieron su determinación, entre ellos, su divorcio, una decisión que, aunque fue difícil, la condujo hacia una vida más plena, comenta. “A veces, hay decisiones que probablemente no te dan mayor felicidad, pero sí te dan paz y creo que la paz no tiene precio”, reflexiona. Además, romper ciertos patrones es necesario para avanzar, remarca. Ahora se considera una mujer más fuerte y en paz consigo misma.

LA MARCA PERSONAL



Para Cecilia, la construcción de su marca personal es uno de los principales pilares para su éxito. “Invertir en uno mismo es fundamental en este sector. Sin una marca personal sólida, es difícil avanzar”, sostiene. En su experiencia, el mundo inmobiliario requiere una inversión constante, tanto en tiempo como en dinero, y no hay espacio para las improvisaciones. “Al igual que cualquier negocio, el sector inmobiliario requiere dedicación y compromiso para prosperar”, recomienda.



Para Cecilia, el camino al éxito comienza con uno mismo. “Es fundamental trabajar en tu bienestar y en tu crecimiento personal. Sólo así podrás alcanzar tus metas; sólo con un propósito claro y determinación lograrás el éxito, hagas lo que hagas”, concluye.La historia de Cecilia es una prueba de que, con esfuerzo, dedicación y compromiso es posible alcanzar grandes logros.