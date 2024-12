Parlawi Café.El sueño de un cafetal del tamaño de la Llajta

Soñar en grande no es para cualquiera, pero Parlawi Café decidió hacerlo con fuerza y convicción. Inspirados en la exitosa obra de Hugo Molina, que proponía un cafetal del tamaño de Bolivia, Parlawi busca replicar esta idea en Cochabamba.



Su misión es transformar la región en un gran cafetal que impulse el desarrollo económico, genere empleo y mejore la calidad de vida de las comunidades rurales para evitar la migración a las ciudades, abriendo, además, la oportunidad para que sea un modelo replicable en las zonas que tienen potencial de producción de café.



Sin embargo, el plan no se detiene en la producción o sólo la venta del café. Parlawi apuesta por llevar adelante todo el ciclo: cultivar, procesar, comercializar y exportar el café boliviano. Con esta visión, la empresa garantiza la calidad del producto, optimiza los ingresos de los productores locales y proyecta el café de la Llajta hacia el mundo entero.

EL POTENCIAL ECONÓMICO DEL CAFÉ

Detrás de cada grano de café hay cifras que sorprenden. En 2024, se estima que la producción de café verde en Cochabamba alcanzó 84 toneladas, generando ingresos de más de 5,4 millones de bolivianos. Pero si el café se procesa y se convierte en café tostado, el valor sube a 9.9 millones de bolivianos. ¿Y si se vende como bebidas en cafeterías? Los ingresos podrían alcanzar los 85 millones de bolivianos a nivel nacional, detalla Johnny Tapia Palacios, propietario de Parlawi.



“Ahora tomemos un promedio de precio de venta 10 bolivianos por una bebida de café . Con un kilo podríamos producir 1.200 bolivianos en ventas. En cuanto a los números grandes, si tengo una cadena de cafeterías que vendiera todo este café de la Llajta en el mercado nacional en bebidas tendríamos unas ventas por valor de 85.680.000 millones de bolivianos en Bolivia”, destaca.



Además, si el café se proyecta al mercado internacional, el potencial se dispara. La apertura de una red de cafeterías en Estados Unidos podría generar ventas de hasta 34 millones de dólares, por ejemplo. Sólo estos números, enfocados en las ventas, revelan una gran oportunidad para Cochabamba, que podría convertirse en el epicentro de la revolución cafetera en Bolivia.

LOS PRIMEROS PASOS

“Luego de haber trabajado en el rubro del negocio del café en Alemania, hacienda corazones, ositos en las tazas (latte art) y abriendo franquicias de café en varias ciudades, sentimos la necesidad de volver al país para cumplir nuestros sueños y no morir en el intento”, relata Tapia.



Fue entonces que, en 2021, Parlawi dio su primer gran paso comprando dos hectáreas de café en San José, Colomi, para establecer la Finca María Cristina. Este espacio se convirtió en un laboratorio de prácticas de agroforestería y producción orgánica, enfrentando retos propios del campo como la falta de mano de obra, los insectos y las altas temperaturas (más de 30 grados). Sin embargo, estas dificultades impulsaron a la empresa a buscar soluciones innovadoras, como la siembra de la variedad Geisha, que promete cosechas de alta calidad en los próximos años.



Sin embargo, la finca fue también una escuela de aprendizaje y puesta en práctica de lo aprendido en cursos de cafecultura que Tapia, junto a sus socios, pasaron en Colombia y Perú. “Lo que sí necesitamos es creer y tener confianza en nuestro potencial y trabajar a nivel estatal junto con el privado para promocionar el café boliviano en eventos internacionales fuera de nuestro país”, subraya.

“NO TODO ES CAFÉ”: ALIANZAS Y RUTAS

¡El café no sólo se bebe, también se vive! Cada año, los productores se quedan, básicamente, sin producción durante unos seis meses y, con el objetivo de apoyar a las comunidades se creó la “Ruta del Café Cochala”, una experiencia de turismo vivencial donde los visitantes participan en la cosecha, el despulpado y el tostado artesanal del café.



Esta iniciativa, creada por Parlawi junto con Korysuyo Turismo y CampoAventura, llevó a más de 500 personas a vivir la experiencia completa del café. “Sin la unión de empresas nada es posible. Además, la experiencia de nuestros socios Roberto y Kathy de la empresa de turismo, fue vital para el éxito y los propietarios del hotel, a la cabeza de Valentina y Julio fueron sin duda la clave para el cumplir este Proyecto. Eso permitió conocernos más y apostar de forma personal con la visión de apoyar las comunidades”, remarca Tapia.



Los visitantes no sólo disfrutan de la aventura, también se conectan con los productores y comprenden el verdadero valor de cada taza. Este enfoque de turismo con propósito impulsa la economía local, el turismo sostenible y posiciona a Cochabamba como un destino de café de especialidad.

LA CREACIÓN DE PROCABO S.R.L.

Hasta 2023, los productores cochabambinos tenían que enviar su café a procesar a la ciudad de El Alto, en La Paz, enfrentando altos costos logísticos. Esto cambió con la creación de Procabo S.R.L., la planta Procesadora de Café Boliviano de Parlawi, fundada por Tapia y sus socios, Katharina Escóbar y Roberto Esscóbar. Está instalada en la ciudad de Cochabamba y equipada con tecnología de la empresa brasileña Pinhalense. Ahora, los productores pueden procesar su café en la región, ahorrando dinero y tiempo.



“Había la urgente necesidad de que podamos desarrollar este eslabón del negocio para tener un control del proceso. Nos enfrentábamos a toda una aventura con más interrogantes que soluciones. Al final logramos concretar la compra de una máquina compacta que hacia todo el trabajo que buscábamos”, recuerda.



Con esta planta y otra máquina clasificadora por zarandas de la empresa Cifema, Parlawi se asegura de tener el control total sobre la calidad del café, desde la selección hasta la exportación. También abre sus puertas a otros productores de café de Bolivia, fortaleciendo la economía regional y ampliando el impacto de su visión cafetera. “Nuestro plan para 2025 es ampliar la línea con dos máquinas más para poder elevar la calidad de selección y que nos permita abrir las puertas a la exportación del café”, anhela.



Tapia comenta que actualmente compran café de La Paz, Pando, Santa Cruz y buscan también adquirir el café de la Chiquitanía y otras zonas productoras de Bolivia con el fin de ofrecer una variedad de café con Denominación de Origen Controlado (DOC), un término aplicado en la vinicultura para dar valor a las zonas productoras.

LA TOSTADURÍA DE PARLAWI: PERFECCIÓN EN CADA GRANO

El arte de tostar café no se deja a las máquinas. En Parlawi, el tostado es una combinación de ciencia y arte. Cada grano es único, y su proceso de tostado se adapta a su humedad, densidad y procedencia. “Considero que el arte del tostado está muy unido al desarrollo de habilidades sensoriales que permitan determinar cuál es el punto óptimo del grano”, señala.



En lugar de depender de un software automatizado, los maestros tostadores aplican su intuición y experiencia para crear perfiles de sabor únicos. Esta atención al detalle y la maestría artesanal en el tostado permite a Parlawi crear productos de alta calidad, diferenciándose en el mercado y asegurando un producto Premium para sus clientes.



Además, la empresa impulsa la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos conocimientos en alianza con la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y la Unidad de Transferencia de Tecnología (UTT) bajo la dirección de Carlos Acevedo. Juntos, lideran tres proyectos clave: el estudio del genoma del café de San José para identificar los elementos que aportan calidad y excelencia al grano; la optimización de la máquina clasificadora de café de Procabo mediante ingeniería inversa para mejorar su eficiencia; y la creación de productos cosméticos a base de cafeína, como champús y artículos de belleza.



Además, en colaboración con Infocal, trabajan en la automatización de una máquina tostadora, abriendo oportunidades de negocio en la producción de maquinaria para la industria cafetera boliviana. Estas iniciativas buscan fortalecer la industria cafetalera, mejorar la calidad de los granos, diversificar los usos del café y fomentar la economía local con soluciones accesibles y sostenibles.

CAFÉ PARA LLEVAR

La experiencia del café también se disfruta “al paso” en la avenida Perú, frente al Mercado Ingavi. La Tienda Parlawi, que nació tras dos fracasos como una nueva oportunidad, ofrece café de especialidad en diferentes presentaciones, en grano o molido, a precios económicos. “Está diseñada al paso para los que quieren comprar un café y continuar su día”, destaca Tapia de este lugar.



La tienda también apoya a otros emprendedores, ofreciendo productos de repostería y alimentos de producción local. La simplicidad y la eficiencia se convierten en la receta perfecta para captar la atención de un público diverso.

LA KOMBI PARLAWI

Una Kombi Volkswagen equipada con máquinas de espresso recorre las calles y eventos de Cochabamba llevando café a cada rincón. Esta cafetería móvil simboliza la creatividad y la movilidad de Parlawi, inspirada en el movimiento hippie de los años 60 y bajo la definición de libertad, naturaleza, viajes y aventuras. “La elección de esta movilidad no fue fortuita sino planificada. Fue remodelada al detalle y permite que tres personas cómodamente trabajen dentro de ella haciendo uso de máquinas”, comparte.



Con la Kombi, Parlawi no sólo promueve su marca, también acerca la cultura del café a la comunidad, dando a todos la oportunidad de disfrutar un café de especialidad en cualquier lugar, evento, festival o feria.



Sin duda, Parlawi Café es la prueba de que soñar en grande es posible cuando hay pasión, disciplina y compromiso. Su sueño de convertir la Llajta en un cafetal no es sólo una idea, es una realidad en construcción. Con proyectos de producción, procesamiento, exportación y turismo, Parlawi está marcando un antes y un después en la industria cafetera de Bolivia que, en poco tiempo, estará exportando el café y abriéndose paso en el mercado internacional.



Parlawi Café cree en el potencial de Bolivia, en su gente y en su café. La meta no es sólo vender café, es crear una industria que cambie vidas. “Creemos que se vienen buenos tiempos, creemos en el cambio, creemos en la nobleza, el carácter y la determinación del pueblo boliviano. Creemos en Bolivia”, concluye Tapia.





