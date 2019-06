Can irrumpe en desfile de modas en la India

La mayoría de los diseñadores guardan a la estrella del desfile para el final. Pero hace poco, un desfile de modas en la India, rompió esa regla cuando un modelo peludo se apoderó del escenario.

Sohel Fidai, un periodista de la India, atrapó en un vídeo al perrito rebelde que seguía a un modelo en la rampa de la pasarela, según The Dodo.

De acuerdo a las imágenes nadie trató de detenerlo para que no siguiera "modelando" en la pasarela. Si bien las modelos no parecían particularmente complacidas de ser eclipsadas, el can estaba encantado de estar allí.

Su cola se movía de un lado a otro mientras absorbía la atención de la audiencia, y no parecía tener prisa por abandonar la plataforma, según publicó notasdemascotas.com.