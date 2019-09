¡Ay! el amor. Sepa cómo ese sentimiento está en la vida de la gente

Un grupo de artistas, modelos y presentadores de noticias comentan lo que hace el amor en sus vidas. A algunos les da una razón a sus vidas y permite encaminarlos por la vía correcta.

PAOLA CANEDO



"Para mí el amor es el respeto, el compañerismo y la comunicación, esos tres pilares son fundamentales para que una relación sea sólida. Dentro el matrimonio mi relación de pareja se basa mucho en el trabajo de equipo, sin embargo, el amor es una pieza fundamental para que se mantenga viva la relación”. Paola Canedo, psicóloga u presentadora de ATB. Está casada con el publicista argentino Franco Molinero.

MARIANELLA MOLINA



"Creo que el amor es importante porque hace este mundo más vivible, el amor que nos da la inocencia de un niño, el amor inspiración de un poeta, el amor y la ternura de la vejez. Porque aunque estemos adormecidos por la rutina y enceguecidos por las ansias de tener más... el amor siempre se abrirá camino como una semilla que germina entre el asfalto, si hay amor hay esperanza y vida”. Marianella Molina. La actriz está casada con Guery Sandóval.

CHELO NAVIA



“El amor es fuente infinita de sanación y su creatividad nos permite erotizar la vida a través del arte para vivir apasionadamente cada instante efímero de nuestra existencia”. Chelo Navia. Músico y compositor.

GABRIEL NOGALES



"El amor es importante en nuestra vida porque nos permite construir una familia con lazos fuertes y sinceros. Nos acompaña en cada momento, a cada paso o decisión que vayamos a tomar dándonos la certeza de que estamos haciendo lo correcto. No somos la pareja perfecta ni buscamos serlo, sin embargo, el amor nos permite centrarnos en el camino correcto cuando las cosas no son color de rosa". Gabriel Nogales. El presentador de ATB está casado con Adriana Zelada.

PAULA PEÑARRIETA



"Creo que el amor es importante porque unifica a muchos otros sentimientos o emociones que acaban siendo fundamentales en una relación ya sea de pareja, de familia o de amistad. Da una razón a nuestras vidas y como dice el filósofo y autor Richard de Fournival: ‘El amor es una locura de espíritu, un fuego inextinguible, un hambre insaciable, una tarea sin reposo y un reposo sin trabajo". Paula Peñarrieta. La Señorita Cochabamba 2008 y exMiss Bolivia Internacional está casada con Jorge Trigo.

GABRIEL CHÁVEZ



"Porque creo, como Dante Alighieri, que el amor -uno de los nombres más bellos de Dios- es la fuerza que mueve al universo, ‘al sol y las demás estrellas’. También creo, como San Pablo, que si nos falta el amor no somos nada, apenas ‘címbalo que resuena y platillos que aturden’. Y porque he podido experimentar, y experimento cada día, el poder del amor humano en mi existencia: amor maternal, filial, de pareja, fraternal... Eros, Charitas y Ágape: el amor, en todas sus formas, ‘es más fuerte’ que el dolor, la muerte, el mal y el sinsentido, y estoy seguro -lo he visto y vivido- de que puede vencerlos". Gabriel Chávez. Poeta.