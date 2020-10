Enseñar coreano en las redes fue una ventana al mundo para Eymi Castillo

Gustavo Romero

Eymi Castillo no es una estrella de televisión, pero siente que logró uno de sus sueños, al consolidar varios programas en Tik Tok, Instagram y zoom en los que enseña coreano, así como de su cultura, su música y sus costumbres, de manera gratuita a amantes del k-pop de varios lugares del mundo.

“Me gustaría tener un estilo diferente en ropa, estilo coreano con toque latino”, dice al comentar que desde pequeña ama k-pop, pero ella veía que a muchos de sus compañeros no les gustaba e incluso vio que varias chicas sufrieron bullying por ese motivo.

Mis compañeros y familiares me decían que nunca iba a conocer a mis artistas coreanos favoritos, pero cuando conocí a Park Jun Min se abrió una ventana a otra cultura, dijo la joven boliviana.

“Cuando logré conocer a mi Idol favorito, él se portó súper bien. Había conocido artistas nacionales que se portaba normal, pero él se comportó demasiado bien. Incluso, por la cultura que ellos tienen, le hizo una reverencia a mi mamá y me habló muy amablemente. Son cosas que no voy a olvidar porque ha sido realmente mucho más de lo que yo esperaba”, dijo Eymi.

Gracias a ese encuentro, Eymi relata que se inspiró y quería aprender más del idioma coreano y fue así que decidió estudiar en el colegio Coreano de La Paz. Las clases eran cada sábado, era buena la enseñanza, pero -dice- sentía que avanzaba muy lento. “Yo quería aprender más y debía esperar al sábado”, señala.

Años más tarde, ingresó a la universidad para estudiar Comunicación Social y allí se dedicó a sus deberes y dejó a un lado el coreano hasta que se produjo la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus.

“Un día hice in live en Tik Tok y me preguntaron cómo aprendiste coreano. Me dijeron que les enseñe. Eymi enséñanos coreano…puedes decir mi nombre…Me emocionó poder ayudar. Agarré una pizarra y empecé a escribir sus nombres. Una de las chicas me dijo, Eymi ¿por qué no das una clase? Yo les dije, puede ser, pero cómo nos comunicamos. Me sugirieron en Instagram y les dije que vayan a Instagram”, agregó Eymi.

eymi Eymi dando clases virtuales. Eymi Castillo

Ella señala que con estos canales llega a más personas y no para de recibir mensajes. “Me piden que les enseñe varias cosas de Corea, entonces entusiasmada subí videos en TikTok, yo quería mostrar todo lo que sabía.

Cuenta que cuando empezó sus programas, eran siete chicas y actualmente llegan hasta ochenta personas de países como Colombia, Estados Unidos, México, Perú, Paraguay y Uruguay.

Actualmente enseña por zoom los días domingos desde las 19 hasta las 21:30, hora boliviana, y los sábados realiza lives (saludos, números, cosas básicas).

“Dar clases y enseñar todo lo que ella sabe de forma gratuita es brindar una oportunidad a las personas, apoyarles y animarles a que si uno se esfuerza se nos abren muchas puertas”, acotó Eymi.

Ella señala que le llegan detalles de personas de todas partes del mundo que la animan a seguir adelante y esforzarce más, ya que tiene momentos en los que se siente cansada por sus estudios y sus obligaciones como hija y su trabajo.

Su sueño es ir a Corea, pero también le gustaría entrevistar a BTS en coreano y transportar esa comunicación natural a la gente de Latinoamérica, trabajar en farándula con coreanos.

“Si quieren conocer un poco más de la cultura coreana….si quieren hablar de música, idioma y distintos factores… Espero que me sigan”, agregó Eymi.

Si quieres saber más de Eymi Castillo no dudes en seguirle en sus redes:

Enlace del canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCyMtgHUXsgFvJCv09s8_QSw

Enlace del canal de Facebook: https://www.facebook.com/eyeyoficial/?view_public_for=228781047708202

Enlace del canal de Instagram: https://www.instagram.com/ey_castillo/?hl=es-la

Enlace del canal de Tik tok: https://www.tiktok.com/@ey_castillo?lang=en