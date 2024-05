¿Corren riesgo las personas que se vacunaron con la AstraZeneca?

La farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca retiró su vacuna COVID-19 en todo el mundo, por diferentes causas. Hace una semana, la compañía farmacéutica admitió por primera vez que su inmunizante podría provocar la trombosis. Especialista en Bolivia aclara que la gente que obtuvo esta vacuna, no debe preocuparse.

"Ya hace dos años o más que no hay la vacuna AstraZeneca en Bolivia. Si se han vacunado con la AstraZeneca ya no corren ningún riesgo en absoluto de que me vaya a pasar en este evento (efectos secundarios)", dijo el presidente del Comité Nacional de Inmunización, Adalid Zamora, a Urgente.bo.

Indicó además que la trombosis por dicha vacuna es muy "raro". Dijo que ese evento podía aparecer de forma extraña entre uno o dos meses después de la primera dosis, luego, de ese periodo de tiempo, la gente que recibió dicha vacuna no tiene riesgos.

Zamora indicó que en la primera etapa se inmunizó con la vacuna AstraZeneca, Pfizer y Moderna en Bolivia, pero aclaró que la vacuna más distribuida ha sido la Sinopharm o la china, que tenía un virus inactivado y que se trataba de más de una dosis.

La vacuna AztraZeneca ya no está vigente en Bolivia desde el 2022 y fue una de las primeras que se acabaron porque en el país no llegaron muchas.

Cuatro años después de que saliera al mercado, AstraZeneca finalmente confirmó que su vacuna para luchar contra el Covid-19, Vaxzervria, puede provocar efectos secundarios. La empresa está recibiendo múltiples demandas colectivas en las que aseguran que este vial, desarrollado en la Universidad de Oxford, causó lesiones graves y la muerte de decenas de personas.