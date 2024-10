¿Intoxicación por plomo? Conoce las preguntas y respuestas más frecuentes

La intoxicación por plomo es un problema frecuente en el mundo y puede causar graves problemas de salud.

Por ello, la la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS) publicaron un documento técnico fundamental, con las principales preguntas y respuestas sobre este mal.

¿Qué es el plomo?

El plomo es un metal tóxico cuyo uso generalizado ha causado contaminación ambiental y problemas de salud en muchas partes del mundo. Es una sustancia tóxica acumulativa que afecta a los múltiplos sistemas corporales, incluidos los sistemas cardiovasculares y neurológicos, hematológicos, del aparato digestivo, renales. Los niños son especialmente vulnerables a los efectos neurotóxicos del plomo, y aun los niveles relativamente bajos de exposición pueden causar daño neurológico grave y en algunos casos irreversible.

¿Cómo puede ingresar el plomo al cuerpo?

Las personas pueden verse expuestas al plomo en su lugar de trabajo o en su entorno, principalmente a través de:

la inhalación de partículas de plomo generadas por la combustión de materiales que contienen este metal (por ejemplo, durante actividades de fundición, reciclaje o decapado de pintura con plomo, o al utilizar combustible para la aviación con plomo); y la ingestión de polvo, agua o alimentos contaminados con plomo (por ejemplo, agua canalizada a través de tuberías de plomo o alimentos envasados en recipientes con esmalte de plomo o soldados con este metal).

¿Cuáles son los efectos en la salud de la intoxicación por plomo?

El plomo, que no tiene ninguna función biológica en el organismo, afecta a casi todos sus sistemas. En los estudios realizados hasta la fecha no se han encontrado niveles de exposición que no resulten dañinos tanto para los niños como para los adultos. Aunque todos los grupos de edad pueden sufrir sus efectos crónicos, los más afectados son los niños pequeños, porque su sistema nervioso en desarrollo es más vulnerable, incluso a niveles bajos de exposición.

La exposición en la primera infancia puede provocar una reducción de la capacidad cognitiva y el cociente intelectual, conductas antisociales y un rendimiento escolar bajo. Los primeros signos de la intoxicación son vómitos esporádicos, pérdida de apetito, cambios en el comportamiento (agresividad, irritabilidad y agitación), cefaleas, torpeza y apatía intermitente. Además, la exposición puede causar anemia, hipertensión, disfunción renal, inmunotoxicidad y toxicidad en los órganos reproductores.

En los casos graves, la intoxicación puede causar coma, convulsiones e incluso la muerte. Los niños que sobreviven a una intoxicación grave por este metal pueden sufrir daños neurológicos permanentes, como sordera y discapacidad intelectual. El plomo también puede atravesar la placenta y causar complicaciones perinatales, como muerte prenatal, bajo peso al nacer, parto prematuro y aborto espontáneo.

¿Qué fuentes de exposición al plomo existen?

Debido a que el plomo ha tenido muchas aplicaciones a lo largo de la historia, las fuentes de exposición son numerosas. En la actualidad, las posibles fuentes ambientales de contaminación son el reciclaje de baterías de plomo y las operaciones de minería y fundición de plomo que no se controlan debidamente; el uso de sustancias que contienen plomo en las medicinas tradicionales, complementarias e integrativa; los esmaltes cerámicos con plomo utilizados en los envases de alimentos; las tuberías y otros materiales con plomo que se emplean para suministrar agua, y las pinturas con plomo.

Además, los desechos de aparatos eléctricos y electrónicos reciclados inadecuadamente son una fuente creciente de contaminación ambiental por plomo, sobre todo en los países de ingresos bajos y medianos. En el pasado, una de las principales fuentes de exposición era la gasolina con plomo, que ya ha sido prohibida en todos los países. Sin embargo, se sigue añadiendo tetraetilo de plomo a algunos combustibles aeronáuticos, que son otra fuente de exposición para las personas que viven cerca de aeródromos.

¿Cuáles son los costos asociados a la intoxicación por plomo?

La exposición al plomo genera costos económicos directos e indirectos, que incluyen la atención de salud para tratar las intoxicaciones, los costos sociales (como la necesidad de prestar educación especial para evitar el deterioro cognitivo causado por el plomo) y las pérdidas de productividad debidas al menor cociente intelectual. Se ha calculado que los costos económicos atribuibles a los efectos en el desarrollo neurológico infantil de la exposición al plomo representaron en 2011 el 1,2% del producto interior bruto (PIB) mundial y una pérdida del PIB regional del 4% en África, un 2% en América Latina y el Caribe y un 1,9% en Asia.

¿Qué es la pintura con plomo?

Las pinturas, que suelen ser mezclas de resinas, pigmentos, cargas, disolventes y otros aditivos, pueden incorporar uno o varios compuestos de plomo. Este metal se añade a barnices, lacas, tintes, esmaltes, vidriados, imprimaciones y otros revestimientos para dotarlos de propiedades específicas, como un determinado color, resistencia a la corrosión o un secado más rápido. El uso de plomo es habitual en ciertas pinturas al disolvente, como las pinturas de esmalte. Las concentraciones de plomo pueden oscilar entre menos de 90 partes por millón (ppm) (90 mg/kg) y más de 100 000 ppm (100 000 mg/kg). Además, aunque no se les haya añadido plomo, algunas pinturas lo pueden contener en pequeñas cantidades residuales presentes en las materias primas utilizadas durante su fabricación. No obstante, los fabricantes que se aseguran de abastecerse de materias primas no contaminadas pueden reducir el contenido de plomo hasta niveles muy inferiores a los 90 ppm.

¿Hasta qué punto es posible eliminar el plomo en la pintura y qué importancia tienen las normas que restringen su uso?

Para lograr el objetivo mundial de eliminar gradualmente la pintura con plomo, todos los países deben aplicar medidas de control jurídicamente vinculantes que limiten su fabricación, su venta, su distribución y su importación. Estas medidas pueden ser leyes, reglamentos o normas técnicas obligatorias que establezcan un límite vinculante y exigible para el contenido de plomo en las pinturas y que contemplen sanciones en caso de incumplimiento. Además, hay ingredientes sin plomo que se pueden usar en las pinturas y muchos fabricantes, entre ellos pequeñas y medianas empresas, ya han reformulado sus productos para que no contengan plomo a fin de cumplir con su responsabilidad social corporativa y proteger a los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente. Se han publicado datos sobre las pinturas con plomo procedentes de todo el mundo que demuestran que, en todos los países donde se han realizado estudios, hay empresas locales que fabrican pinturas con menos de 90 ppm de plomo, lo cual evidencia que se puede ir eliminando el uso de este metal en las pinturas. En los países donde no hay normativas aplicables a las pinturas con plomo, el mercado ofrece muchas pinturas de uso doméstico que lo contienen a niveles peligrosos.

¿Por qué es la pintura con plomo una fuente importante de exposición humana?

En la mayoría de los países, las pinturas con plomo siguen siendo legales a pesar de ser una de las principales fuentes de exposición de los niños a este metal en los hogares. Aunque la pintura con plomo intacta no es peligrosa, con el tiempo se degrada y se desconcha en escamas y polvo que contaminan el hogar, un proceso que se acelera en algunas zonas climáticas. Los niños pequeños, que a menudo juegan en el suelo y se llevan las manos a la boca, ingieren así las escamas y el polvo de la pintura que encuentran. De hecho, algunos desarrollan el hábito de ingerir compulsivamente trozos de pintura. Por otro lado, la eliminación incorrecta de pinturas con plomo, por ejemplo, al remodelar una vivienda o realizar el mantenimiento de estructuras pintadas, como los puentes, también puede liberar polvo contaminado con plomo.

Las pinturas con plomo pueden seguir siendo una fuente de exposición durante muchos años después de haber sido prohibidas. Incluso en los países que las prohibieron hace décadas, todavía hay muchas viviendas donde se pueden encontrar en superficies pintadas. Cuanto más pronto se prohíban en todos los países, antes se podrán evitar sus efectos tóxicos.

¿Cuáles son los costos económicos de la pintura con plomo?

Una vez que se ha aplicado pintura con plomo en una vivienda, se convierte en una fuente potencial de exposición, sobre todo cuando empieza a envejecer y a desconcharse. En Francia, el 74% de los casos de exposición están asociados a viviendas de baja calidad donde se han aplicado pinturas con plomo, si bien el número de niños con niveles de plomo en sangre superiores a 10 μg/dl es bajo en la actualidad. En los Estados Unidos de América se ha encontrado que las viviendas antiguas donde se aplicaron estas pinturas son un factor de riesgo de que los niños tengan concentraciones sanguíneas elevadas de este metal.

Eliminar las pinturas con plomo puede ser costoso, sobre todo porque requiere adoptar medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante su retirada y eliminación. De acuerdo con los análisis de los costos y los beneficios de invertir en reducir las pinturas con plomo, el rendimiento que se obtiene es elevado. En Francia, se estimó que se obtendría un beneficio neto de 3800 millones de euros (US$ 5500 millones al cambio de 2008), y en este cálculo se tuvieron en cuenta los costos derivados de la exposición para la sociedad y el sistema de salud (por ejemplo, la pérdida de cociente intelectual, la necesidad de prestar educación especial y la reducción de los ingresos a lo largo de la vida). En cuanto a los Estados Unidos de América, se ha calculado que por cada dólar invertido en controlar los riesgos que acarrean las pinturas con plomo se ahorran entre US$ 17 y 221. Con todo, es evidente que la solución más rentable es evitar por completo el uso de pinturas con plomo, lo cual no es necesariamente costoso. Varios fabricantes ya han reformulado satisfactoriamente sus productos para no tener que añadirles plomo

¿Qué es la Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura y cuáles son sus objetivos?

La Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura, que dirigen conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es una iniciativa voluntaria con la que se pretende aunar y fomentar los esfuerzos desarrollados por varias partes interesadas para alcanzar los objetivos internacionales de prevención de la exposición infantil y de reducción al mínimo de la exposición ocupacional a las pinturas que contienen este metal.

La Alianza incluye la participación de gobiernos, organizaciones intergubernamentales y agentes no estatales, como entidades de la sociedad civil, organismos regionales, organizaciones filantrópicas, instituciones académicas, medios de comunicación y empresas privadas, así particulares interesados en los objetivos de la Alianza. El propósito general es promover la eliminación progresiva de la fabricación y la comercialización de las pinturas con plomo y, en última instancia, eliminar los riesgos que estas acarrean.

¿Qué pueden hacer los Estados Miembros para que se ponga fin a la exposición al plomo?

Hace años que existen pigmentos o agentes secantes más seguros que los compuestos de plomo para la fabricación de pinturas. Sin embargo, muchos países todavía no han logrado concienciar plenamente a la población sobre este problema y no han promulgado normas obligatorias para regular el contenido de plomo en las pinturas. En los países en los que todavía se permite comercializar estas pinturas, los gobiernos deberían introducir controles jurídicamente vinculantes para prohibir o restringir su utilización, como prohibir el uso de cualquier compuesto de plomo en las pinturas o establecer el límite máximo más bajo posible que puedan contener. En el sitio web del PNUMA se ofrece más información sobre el establecimiento de medidas de control jurídicamente vinculantes, como la Ley Modelo y Guía para la Regulación de la pintura con plomo.

Otras medidas posibles son la obligatoriedad de usar pinturas sin plomo en los edificios públicos, como las escuelas y los hospitales, y la información a la población sobre los riesgos de la pintura con plomo, para evitar su compra. Si se genera suficiente presión en el mercado, es posible que los propios fabricantes decidan dejar progresivamente de añadir compuestos de plomo a sus pinturas.

La Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura trabaja para ayudar a que se promulguen leyes, reglamentos, normas y procedimientos jurídicamente vinculantes en todos los países a fin de controlar la fabricación, importación, venta y utilización de las pinturas con plomo. Aunque el objetivo es prohibir por completo el uso de plomo, la atención se centra principalmente en las pinturas decorativas y las aplicaciones que más pueden aumentar la exposición infantil. Al 31 de marzo de 2023, 93 países habían informado a la Secretaría de la Alianza Mundial de que habían aplicado medidas de fiscalización en esta esfera. En la base de datos del Observatorio Mundial de la Salud de la OMS (en inglés) se ofrece más información las medidas de control jurídicamente vinculantes en vigor.

La eliminación del uso de plomo en las pinturas es una prioridad para los gobiernos establecida en la Hoja de ruta para fortalecer la participación del sector de la salud en el Enfoque Estratégico de la Gestión Internacional de los Productos Químicos de cara al objetivo fijado para 2020 y años posteriores aprobada por la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud en virtud de la decisión WHA70(23).

¿Qué puedo hacer yo para evitar la exposición al plomo?

Como individuos, podemos protegernos de la exposición al plomo a nosotros mismos y a nuestras familias consumiendo de forma responsable. Conocer las fuentes de exposición y los síntomas que causa puede ayudar a evitar la compra de productos que contengan este metal. Por ejemplo, conviene leer las etiquetas de las pinturas para comprobar si contienen plomo y, en caso de duda, preguntar al vendedor o al fabricante. Si sabe usted que su país no ha promulgado legislación sobre el uso de plomo en las pinturas, puede tratar de presionar a sus políticos para que tomen medidas.

Si va a rehabilitar un edificio o a restaurar muebles pintados y cree que la pintura original puede contener plomo, consulte a un experto antes de eliminarla y para asegurarse de usar los métodos correctos. Cuando adquiera cosméticos y medicamentos de las medicinas tradicionales, complementarias o integrativas, recurra a fabricantes regulados, ya que algunos de estos productos contienen niveles elevados de plomo.

Si necesita comprar una batería nueva para su vehículo, devuelva la antigua a un concesionario o un centro de reciclaje autorizado en lugar de almacenarla, desecharla o reciclarla de forma informal o en un centro no autorizado. Los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse solo cuando se rompan o al final de su vida útil, y no por haber pasado de moda. La forma adecuada de deshacerse de ellos es depositarlos en contenedores específicos o aprovechar los sistemas de recogida selectiva