En Potosí, el tiktoker denunciado por racismo dice que su arrepentimiento es sincero

Conducido a Potosí para comparecer por una denuncia de incitación al racismo el tiktoker Rubén Blanco reafirmó sus disculpas y dijo que se encuentra arrepentido.

"Ya me he disculpado por si se han ofendido y todo. Yo ya les he pedido disculpas y el arrepentimiento es sincero", dijo Rubén Blanco ante los medios potosinos.

El influencer fue aprehendido el miércoles en su casa de la ciudad de El Alto. Para este jueves fue trasladado a Potosí para comparecer ante la Fiscalía de ese departamento.

En su declaración informativa ante la autoridad, Blanco se acogió a su derecho al silencio, pero ante los medios expresó su arrepentimiento.

El mismo tiene dos procesos penales en su contra: uno por parte del Ministerio de Culturas y otro de la Gobernación de Potosí.