Mérida: Es el MAS quien ha instruido condenarme

COCHABAMBA |

El alcalde Eduardo Mérida ratificó que apelará la sentencia de tres años y seis meses de cárcel que dictaminó ayer un tribunal de Quillacollo y aseguró que continuará ejerciendo sus funciones como autoridad edil.

“Vamos a esperar la lectura el 7 de marzo para que mi persona pueda plantear el recurso incidental en Cochabamba y posteriormente el recurso de apelación restringida en la ciudad de Sucre”, expresó en contacto con los medios. “La batalla continúa, la apelación restringida va a delatar muchas cosas y muy posiblemente esta sentencia en estas instancias se anule y podamos tener un nuevo juicio justo”, añadió.

Después de 17 procesos penales instalados en su contra y más de 150 mil bolivianos en fianzas, ayer la sala del Tribunal de Sentencia número uno, del juzgado de Quillacollo, sentenció a tres años y seis meses de cárcel al alcalde Eduardo Mérida por el delito de uso de instrumento falsificado, en la denuncia de falsificación de su libreta militar.

La autoridad municipal indicó que en su apelación el principal argumento que expondrá será la incongruencia del fallo al tratar de inculparlo de un “autodelito”.

“No debería ser sentenciado por algo que me perjudica a mí mismo. Yo no he perjudicado a nadie, si hay delito de falsedad tendría que haber un perjudicado, un estafado, en este caso supuestamente el delito lo he cometido yo y la víctima soy yo y también el condenado”, dijo Mérida.

Mérida defendió la legalidad del documento y que las investigaciones tienen que ver con algunos rasgos fisiológicos que no coinciden con su libreta militar. “Tengo libreta, no he falsificado nada, no tendría por qué hacerlo y es el MAS quien ha instruido condenarme”, añadió.

Sobre las denuncias de persecución política que manifestó el alcalde, la asambleísta departamental Leonilda Zurita rechazó estas aseveraciones e indicó que es la justicia quién determinó la culpabilidad de la autoridad.

“Si la sentencia ha salido en contra del alcalde de Quillacollo es por algo y no es porque detrás está el MAS o haya motivos políticos”, manifestó la asambleísta.

En mayo de 2017 el Ministerio Público presentó la acusación formal por uso de documento falsificado y delitos electorales.

El Ministerio Público argumentó que el certificado especial es fraguado y que no habría sido extendido por el Ministerio de Defensa, pero también indicó que Mérida sí cuenta con libreta y las irregularidades se presentarían en la certificación, tales como: numeración, sellos, funcionarios y datos personales.