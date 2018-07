Fiscales de puente colapsado no declaran y libran a Vera de sanción

Los fiscales Sandra M., Gustavo A. y Juan Pablo G., presuntamente presionados mediante un audio por Óscar Vera para ampliar la investigación sobre el puente colapsado para que el caso se extinga y así favorecer al exalcalde Edwin Castellanos (MAS), no se presentaron ayer a declarar y liberaron al Fiscal Departamental de sanciones.

Vera fue acusado por la presunta comisión de la faltas disciplinarias señaladas en el artículo 120 numeral 5 (falta grave) y el artículo 121 numeral 8 (falta muy grave) de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Ambas sancionan el ejercicio de cualquier tipo de presión con el objeto de favorecer a alguna de las partes dentro de un proceso penal, y comprometan la objetividad.

Sin embargo, en la Audiencia Sumaria Disciplinaria instalada ayer, la autoridad sumariante Roger Encinas declaró “no responsable” a Vera por la falta de veracidad de los audios puestos como evidencia ,y por ende, no le emitió ninguna sanción. Asimismo, añadió que las grabaciones sin consentimiento no son tomadas en cuenta en un proceso.

“Al no haberse demostrado la culpabilidad y ante la ausencia de pruebas, se declara no responsable al abogado Óscar Vera”, dijo Encinas en su declaración final.

El investigador del Régimen Disciplinario, Guido Claure, lamentó la ausencia de los fiscales implicados citados como testigos, y mencionó que no piensan apelar la decisión de la autoridad sumariante debido a la escasez de elementos. “No podemos saber qué hubieran declarado ni aportado en la audiencia, ya que no se presentaron a declarar”, agregó.

Por su parte, el fiscal Óscar Vera aseguró que en este caso no se ejerció ningún tipo de presión sobre los fiscales y que así lo confirmó la autoridad sumariante. “Más allá de haberse desestimado este caso, no hay ninguna prueba en mi contra”, añadió.

Una vez notificadas con la resolución, ambas partes tienen tres días para apelar la decisión de Roger Encinas.

Contradicción

Durante la Audiencia Sumaria Disciplinaria, el fiscal departamental Óscar Vera calificó de “ilegales” los audios difundidos por los líderes del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), y dijo que nunca los reconoció. “Se inicia el proceso por la existencia de supuestos audios. En ningún momento yo he reconocido los audios, porque yo no he dado ninguna declaración al respecto. No se conoce ni su origen”, señaló Vera.

Sin embargo, hace casi tres meses admitió, en una declaración a la Red ATB, la veracidad de su voz y dijo que se trataba de una reunión de trabajo. “En la labor cotidiana que hace mi autoridad, constantemente realizó reuniones de trabajo con diferentes fiscalías”, dijo.

El Fiscal dijo que el presunto audio que lo acusa de presión es falso y desconoce su procedencia.

DATOS

El puente Independencia colapsó el año 2015. El 22 de octubre de 2015 colapsó el puente Independencia de Cochabamba.

Óscar Vera desconoce procedencia de audio. Óscar Vera dijo que no reconoce el audio difundido que lo acusa de presionar fiscales.

No habrá apelación. El investigador Guido Claure dijo que no apelará la resolución por falta de pruebas.