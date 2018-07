^Luz Clara Rojas: “Me voy con la conciencia tranquila, fue un trabajo difícil”

Designada en el cargo de intendenta municipal de Cochabamba el 10 de junio de 2015 y destituida el 25 de julio de 2018, Luz Clara Rojas Cáceres fue respetada y despreciada por muchos comerciantes por su carácter fuerte durante sus más de tres años de gestión.

Un año y medio antes de asumir el cargo, Rojas fue presidenta de la Federación Departamental de Productores y Reventa de Chicha. Además, fue candidata a diputada uninominal por el Movimiento Sin Miedo en las elecciones de 2014. Luego, se asomó al MAS y finalmente se sumó a los Demócratas, como una de las funcionarias “fuertes” de la gestión de José María Leyes.

Ante su repentina destitución del cargo de intendenta municipal, Luz Rojas agradeció y dijo que en su gestión se vio un verdadero cambio en el sector de los comerciantes.

-¿Cómo fue trabajar en la Intendencia municipal durante más de estos tres años?

-Ha sido un trabajo totalmente duro, pero no imposible, sobre todo cuando uno tiene la conciencia tranquila y la frente en alto para trabajar. El cargo lo ocuparon siempre varones y fui la primera mujer intendenta.

-¿La Intendenta merecía ser destituida?

-Yo merecía un premio por el trabajo que realicé durante estos años, merecía un reconocimiento o una felicitación. Trabajé durante 24 horas al día, es un rubro muy sacrificado donde se trabaja en la mañana, tarde y noche. Deberían destituir a las autoridades flojas que se dedican a calentar su asiento y dividen la Alcaldía.

-¿Qué dificultades conllevaba el trabajo?

-Una de las dificultades que ha tenido la Intendenta fue el enfrentamiento permanente que se tuvo con la dirigente Enriqueta Imaca por no entrar en su línea corrupta. La señora, como madrina que es, tiene bastantes ahijados en cargos políticos, y mi salida fue manejada de esa manera, de manera política.

-¿Cómo eran los mercados antes de la llegada de Luz Rojas a la Intendencia Municipal?

-Antes de que Luz Rojas llegue, la Intendencia Municipal era corrupta. A los funcionarios nunca les interesaba trabajar por la población, sino por ellos mismos.

Las calles y los mercados estaban totalmente desordenados, la autoridad que ocupaba el cargo municipal entraba y salía de la intendencia como si fuera su casa y dejaba la Alcaldía como le daba la gana, pero cuando Luz Rojas entró al cargo, se cambió y transparentó todas esas irregularidades.

Pienso que ese fue el dolor de muchos dirigentes que ahora celebran mi salida.

-¿Renunció a la idea de volver al cargo de intendenta municipal?

-No, estoy hablando con mi abogado para ver las medidas que vamos a tomar ante esta repentina destitución. Sin embargo, yo me quedo tranquila y agradecida a Dios, también agradezco la oportunidad que me dio el alcalde José María Leyes.

Cochabamba necesitaba que venga una autoridad que ponga las cosas en su lugar, necesitaba una persona firme, no para confrontar, sino para saludar a la gente y felicitarlas por su trabajo.

-¿Qué le dice a la población ante este hecho?

-Le digo a toda la gente, comerciantes y no comerciante, que he estado tranquila durante estos tres años, que tengan paciencia para que todo se aclare y retorne a su lugar. Me quedo muy agradecida por su apoyo.

ROJAS RECIBIRÁ BENEFICIOS

El director de Recursos Humanos de la Alcaldía de Cochabamba, Hernán Méndez, señaló que el martes se procedió a darle el memorando de destitución del cargo a la exintendenta Luz Rojas y se le retribuirán los derechos laborales que le corresponden por el tiempo que trabajó.

“El tema de vacaciones, el aguinaldo a fin de año y el segundo también, en el caso de que corresponda. Se le dará todos los derechos que corresponden”, aseguró Méndez.

DATOS

Rojas aún tiene procesos pendientes. La exintendenta enfrenta una sentencia, dos juicios y tres imputaciones.

Concejo recibió más de 500 denuncias. La concejal Celima Torrico indicó que el Concejo Municipal recibió más de 500 denuncias contra la exintendenta Luz Rojas por parte de comerciantes y ciudadanos.

Comerciantes piden consenso para el cargo. Comerciantes pidieron ayer que la designación del nuevo intendente sea consensuada.