Mérida declara por proceso número 33 y persiste riesgo de aprehensión

COCHABAMBA |

El Alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida, se presentó hoy en la Fiscalía del edificio Abugoch para declarar sobre el presunto incumplimiento de deberes al no cobrar alquileres de tiendas en predios municipales. El proceso fue iniciado por el Concejo Municipal de Quillacollo y es el número 33 que enfrenta Mérida.

Al respecto, la autoridad señaló que el proceso es injustificado ya que no existía derecho propietario para realizar los cobros y que sólo se busca su aprehensión.

"Yo he gestionado para que se titulen las tiendas como propiedad del municipio y así poder cobrar en derecho, pero se me acusa de no cobrar antes de eso, si lo hubiera hubiese cometido estelionato" manifestó Mérida.

Agregó que la intención del Concejo es lograr su aprensión antes que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que presentó para volver a sus funciones.

Por su parte, el abogado del Concejo Municipal, Luis Camacho estableció que no existen malas intenciones dirigidas hacia Mérida, pero que deberá responder a sus responsabilidades.

"Las investigaciones dirán quién es el responsable pero el aún así sin derecho debió cobrar como otros alcaldes", dijo. Por el momento Mérida continúa en declaración en la Fiscalía.