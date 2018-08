Leyes se abstiene a declarar por el caso del carro balde

El alcalde José María Leyes afrontó ayer su cuarto proceso legal a raíz de una denuncia iniciada por el concejal Sergio Rodríguez (MAS) por el retraso de más de un año en la entrega de un carro balde del municipio a la Policía Nacional. Sin embargo, Leyes se abstuvo de declarar en la Fiscalía.

El pasado febrero, Sergio Rodríguez presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de José María Leyes, Diego Moreno y Velka Krellac por incumplimiento de deberes a causa del retraso en la entrega del vehículo, cuyo costo asciende a más de un millón de bolivianos, delito penado con privación de libertad de uno a cuatro años.

No obstante, ayer el Alcalde se abstuvo de dar su declaración informativa por ese proceso.

“Es una conducta que acostumbra hacer José María Leyes, esta es una muestra clara de querer obstaculizar la justicia, si él no tiene nada que ver que lo diga y afronte este proceso. También dijo que afrontaría todos los procesos y no lo hace”, indicó el concejal Sergio Rodríguez.

Siguió: “Más allá de ver a alguien aprehendido, queremos que cada vez que la Alcaldía compre algún equipo lo entregue de manera inmediata y no perjudique como lo hizo con la Policía por más de un año. Vamos a seguir aportando pruebas para que los fiscales tengan todos los elementos”.

A su turno, la abogada del Alcalde, Andrea Trigo, indicó que la defensa generó las pruebas que demuestran la inocencia de su cliente. “Este señor (Sergio Rodríguez) dice que no se ha hecho la entrega oportuna, pero quiero hacer notar que el carro balde se entregó a la Policía el 25 de febrero y él presenta la denuncia el 6 de marzo, indicando que para entonces no se hizo la entrega correspondiente”, dijo.

Trigo manifestó que Rodríguez presentó la denuncia sin pruebas y faltando a la verdad, además indicó que se preparó la documentación que respalda la inocencia del Alcalde.

El Alcalde suspendido José afronta los procesos de los casos Mochilas I y II y del desayuno escolar.

“La entrega del carro balde se retrasó por más de un año”, señaló el concejal Sergio Rodríguez.

LEYES NO DECLARÓ POR EL DESAYUNO

El pasado 20 de julio, el alcalde José María Leyes se presentó en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción por el caso de la suspensión de desayuno escolar 2018, sin embargo, se abstuvo de declarar.

El abogado de Leyes, Humberto Trigo, dijo que la denuncia presentada por el concejal Sergio Rodríguez (MAS) está fundamentada con fotocopias simples de un contrato que no fue firmado por el burgomaestre. “Vamos a solicitar el rechazo de esta denuncia del concejal Rodríguez, porque no tiene ni pies ni cabeza. El Alcalde no firmó nada”, dijo.