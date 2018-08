Exsecretario recibía amenazas por SMS

“No me gustaría estar en tus zapatos. No debes poder dormir. Arruinaste todo. Lo peor es que no va a pasar de mañana que te destrocen… te acabas de ganar un enemigo muy fuerte”. Ésa fue una de las amenazas que recibía José Miguel P., uno de los hombres de confianza de José María Leyes y exsecretario de Atención al Ciudadano hasta que se destapó el caso Mochilas.

El exfuncionario recibió mensajes de amenazas cuando estaba en Estados Unidos, presuntamente en unas vacaciones que coincidieron con la denuncia de las mochilas que se adquirieron con irregularidades.

Miguel P. recibió amenazas entre el 26, 27 y 28 de abril. En las advertencias de WhatsApp que recibió y a las que accedió Los Tiempos se menciona a Sergio Coca, Carolina A. y otros.

“Espero que te encuentres feliz y seguro, porque te van a buscar hasta encontrarte y yo me voy a encargar de que te culpen por todo lo que ha pasado”, decía otro mensaje.

El 27 de abril, un día después de que Transparencia presentó la segunda denuncia contra el alcalde José María Leyes por el caso Mochilas II, el exsecretario recibió mensajes en los que el remitente envía links de Los Tiempos y El Deber de la segunda denuncia.

“¿Puedes dormir? La gente va a hablar, te acabas de ganar un enemigo muy fuerte y ahora 12 enemigos más. Va a pagar tu familia. De ésta no te salvas, infeliz”, es el mensaje que resalta antes del link de la nota en la que se habla de la renuncia del exsecretario Sergio Coca.

En la segunda declaración ampliatoria del exfuncionario ante la Fiscalía, uno de los investigadores pregunta: ¿A consecuencia de estos procesos de investigación fue víctima de algún tipo de amedrentamiento?.

El exfuncionario y amigo del Alcalde respondió: “Sí, en varias ocasiones se me enviaron mensajes en los cuales, con total claridad, se intentaba generar temor a esta investigación”.

Miguel P. también afirmó haber tenido contacto con Diego Moreno, con quien se comunicó vía Facebook en mayo. “Sostuvimos mensajes aproximadamente hasta el 6 de junio en los cuales me comentaba y mandaba algunas noticias del caso y me transmitía su preocupación y molestia”, declaró.

PADILLA EVITA HABLAR CON LOS MEDIOS

“No diré nada”. Ésas fueron las palabras que dijo el exsecretario de Servicio al Ciudadano de la Alcaldía de Cochabamba, Miguel P., al grupo de periodistas que lo esperaba al salir de su declaración de la Fiscalía por el denominado caso Mochilas II, en la que fue su segunda aparición pública tras su retorno de Estados Unidos.

CULPAN AL MINISTERIO DE JUSTICIA POR RETARDACIÓN

A casi cuatro meses de haberse iniciado la investigación del caso Mochilas I, la defensa del alcalde José María Leyes lamentó que exista retardación y el proceso no avance.

El abogado de Leyes, Humberto Trigo, apuntó al Ministerio de Justicia como uno de los causantes para que el caso se haya estancado en los tribunales.

“Los denunciantes, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría y el Ministerio Público son los causantes del retardo”, manifestó Humberto Trigo.

Según al abogado, las recusaciones y denuncias contra la jueza anticorrupción, Sara Céspedes, dilataron el proceso.

“A nosotros, como defensa, nos interesa que el asunto avance. Por ejemplo, nos han postergado la audiencia del Alcalde para el 17 de agosto, esto es culpa de los acusadores”, manifestó.

Consideran también que la apelación presentada por el Viceministerio de Transparencia, la Fiscalía y la Procuraduría sobre la conexitud de casos es otro factor que hizo que la investigación se haya paralizado.

“La determinación de la jueza fue acertada, corresponde unir los casos. Nosotros, como defensa no, hemos presentado ningún incidente para dilatar el proceso, a nosotros lo que nos interesa es que el Alcalde vuelva a trabajar lo antes posible”.

Audiencia

Leyes debe presentarse nuevamente al juzgado para afrontar la audiencia de apelación que solicitaron sus abogados para modificar la detención domiciliaria de su cliente. Por otro lado, la continuación de la audiencia cautelar de Mochilas II no tiene fecha.