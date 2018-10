Con “volquetazo”, 40 constructoras exigen aprobar propiedad horizontal

Con un “volquetazo”, 40 empresas constructoras exigieron ayer celeridad en la aprobación de los planos de propiedad horizontal (PH) y la simplificación de requisitos. Explicaron que, desde hace tres años, hay 500 trámites paralizados de PH y de edificaciones sustentables.

Los constructores describieron el trámite como burocrático durante una reunión, en la que uno de los empresarios dijo: “Ya no tengo dinero para darles”. Añadieron que cada vez van inspecciones y aparentemente tienen un costo. El reclamo evidenció el deficiente control de las construcciones fuera de norma.

El “volquetazo” movilizó ayer a decenas de constructores que bloquearon la Alcaldía. Argumentaron que la paralización de trámites provocó una caída de la construcción en toda la cadena, incluida la venta de áridos.

En respuesta, el municipio instalará mesas de trabajo con los constructores, pero adelantó que los trámites de construcciones que hayan vulnerado las normas urbanas no se aprobaran bajo ningún motivo. “No nos santifiquemos. Si han cometido una infracción, tienen que subsanar”, dijo el presidente del Concejo Municipal, Iván Tellería. En tanto, el concejal Carlos Coca lamentó que sólo una empresa tenga todos sus edificios aprobados y otras no.

Demandas

“Nos vemos perjudicados económicamente porque las inversiones millonarias que se realizan no retornan y tenemos deudas con préstamos. Los proveedores nos exigen cancelar deudas y no podemos hacer nada sin los trámites”, protestó el representante de la comisión urbana de los constructores, Martín Pérez.

Explicó que antes se tenían sólo tres instancias para tramitar la propiedad horizontal y que ahora este procedimiento se complicó.

“Antes, estos trámites duraban tres meses y ahora duran un año, bajo el argumento de que se va a evitar corrupción e irregularidades, pero ése es un tema de la Alcaldía, que puede verlo con la Unidad de Transparencia, pero no generar un cuello de botella”, comentó Pérez.

Al respecto, uno de los constructores afectados, Marcel Torrez, agregó que la paralización de obras provoca desempleo y las observaciones de los proyectos no se comunican a tiempo, mientras los trámites quedan paralizados.

“Se están paralizando los trámites por falta de aprobaciones y firmas de la Alcaldesa, el perjuicio es brutal porque afecta directamente al campo de la construcción, que es el segundo eje económico de la ciudad”, dijo.

El asesor legal de un sector de los constructores, Jhonny Ledezma, detalló que ahora los trámites pasan por una inspección, que deben ser aprobados por la Alcaldesa para ser ejecutados y nuevamente firmados luego de una verificación. Este aspecto dilata los trámites. “El problema es que sin esos trámites no se puede transferir los departamentos ya construidos y se van acumulando más y más impuestos por cada año que pasa”, sostuvo Ledezma.

Al respecto, el vocero de la Alcaldía, Henry Rico, informó que se sostendrán mesas de trabajo y reuniones el lunes y el miércoles de la siguiente semana. “Hemos quedado que nos hagan llegar un listado de los trámites que están pendientes y la Alcaldía responderá técnicamente a cada uno de estos (…) pero proyecto de propiedad horizontal que no cumpla con los requisitos no los vamos a aprobar”, comentó.

OPINIONES

"La problemática tiene dos ejes definidos: la falta de respuesta a las propiedades horizontales y de firma de proyectos sustentables". Marcel Torrez. Constructor afectado

"Sin los trámites, nos vemos afectados económicamente, las inversiones no retornan y tenemos deudas con prestamos bancarios". Martín Pérez. Constructor afectado

"Proyecto de propiedad horizontal que no cumpla la norma o no se adecue (…) no vamos aprobar". Henry Rico. Vocero de la Alcaldía