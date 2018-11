Los Demócratas anuncian interrogar a la alcaldesa Suárez y temen “traición”

Ante la última decisión tomada por la alcaldesa suplente de Cercado, Karen Suárez, de nombrar a Henry Rico como vocero municipal, la bancada de los Demócratas manifestó que la autoridad debe presentarse ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de esa fórmula política para explicar la designación de una persona con trayectoria en otros partidos.

“Le estamos pidiendo un informe oficial a la alcaldesa Karen Suárez para que pueda informarnos cuál es la situación actual del municipio y así poder saber qué es lo que realmente está pasando. Creemos que la Alcaldía debe manejarse con los Demócratas y gente idónea para que no pase lo mismo que con José María Leyes”, dijo el asambleísta Eduardo Sarmiento.

Consideró que al Alcalde suspendido “le hicieron pisar el palito” dos hombres de su confianza, refiriéndose a Diego Moreno (prófugo, por el caso Mochilas 1 y 2) y José Miguel Padilla, al margen de que en su momento Leyes coordinó la designación de estos “dos hombres de confianza” con la bancada de los Demócratas.

En los próximos días, los funcionarios militantes de esta sigla política harán conocer a Suárez el día y la hora que se realizará la reunión en la que pedirán el informe, además aprovechando que tienen programado un encuentro nacional buscarán ultimar detalles para analizar las alianzas que harán como bancada con miras a las siguientes elecciones nacionales.

“Tiempo libre”

En cuanto al tiempo que demanda hacer seguimiento a las actividades en la Alcaldía, Sarmiento dijo que esto lo hacen en su tiempo libre y que no influye en nada con sus funciones de asambleísta departamental.

Sobre este tema, el vocero del municipio, Henry Rico, manifestó que el pedido no es correcto, porque “la Alcaldía es de los cochabambinos y no de los Demócratas”, recalcó que el encuentro se lo debería hacer en términos políticos y no así como una exigencia de rendición de cuentas.

“Creo que no es adecuado. Ese tipo de niveles de coordinación debe darse en el orden estrictamente interno. En ningún partido, en anteriores gestiones, escuché eso. Las autoridades sólo deben rendir cuentas a los cochabambinos y no así a su partido”, señaló Rico.

Por su parte, el concejal Único Edwin Jiménez dijo que la administración de los Demócratas es temporal, y que ellos no deberían exigir que los profesionales convocados a trabajar en al Alcaldía sean parte de esa bancada, porque “los buenos profesionales no siempre están vinculados a algún partido político”.

Además, Jiménez advirtió de una ruptura entre algunos miembros de los Demócratas en Cochabamba.

“Todo el tiempo se los escucha decir a los asambleístas (departamentales) que la Alcaldía es de los Demócratas, pero la Alcaldía es de los cochabambinos. Coyunturalmente los Demócratas lo están administrando. Eso no implica que uno deba tener el certificado de los Demócratas para poder ejercer funciones públicas”, aseveró el concejal.

Sospechas de traición

Otro asunto que preocupa al asambleísta Sarmiento son “las muestras de apoyo que recibió la Alcaldesa” de parte de funcionarios de oposición, por lo cual presumen de un acercamiento de Suárez hacia otro partido.

“Nos sorprende mucho que las concejalas del MAS Celima Torrico y Rocío Molina, Héctor Arce, quien es de Amdeco (la Asociación de Municipios de Cochabamba), y otras personalidades del Movimiento Al Socialismo (MAS) salgan a defenderla a la Alcaldesa cuando se supone que son de la oposición, porque se supone que ésta es una gestión de los Demócratas”, finalizó el asambleísta Sarmiento.

MÁS DATOS

Leyes se pronuncia ante denuncias

El alcalde suspendido, José María Leyes, se pronunció ante la denuncia emitida por una parte del Concejo Municipal, con relación a la supuesta nota que él envió al Legislativo pidiendo que se reconsidere la designación de Suárez como alcaldesa.

“Lamento mucho que Los Tiempos en vez de enmendar un error insista en publicar noticias falsas. La democracia necesita medios de comunicación serios y creíbles”, señaló.

Al respecto, el asambleísta demócrata, Eduardo Sarmiento, señaló que el Alcalde suspendido no tiene nada que ver con la presunta nota de la cual hizo hincapié la concejala del MAS Celima Torrico.

“Quieren echarle la culpa a José María Leyes de una nota que mostró la concejala del MAS, Celima Torrico. Él no tiene nada que ver con este tema, está distanciado de todo esto. Tuve la oportunidad de estar con él, visitarlo en su casa y está muy preocupado”, señaló.