Fiscales suspenden declaración de farra por “acoso” de los periodistas

Los fiscales que indagan los excesos del viernes de q’oa en la Asamblea Departamental, el 7 de diciembre, ayer suspendieron la declaración de los tres funcionarios que debían resguardar las imágenes de seguridad del Legislativo, porque consideraron que la prensa que acudió al Ministerio Público, en el edificio Abugochs, se constituía en un acoso. Luego, decidieron cambiar la fecha para las declaraciones, pero sin darla a conocer para “no mediatizar el tema”.

Los tres funcionarios, el encargado de sistemas, la secretaria de la comisión segunda y el técnico de la bancada del MAS, fueron convocados ayer a la Fiscalía Anticorrupción a las 9:30, 10:00 y 10:30 para declarar como testigos.

Como sucede en todos los procesos que implican a funcionarios públicos una decena de periodistas acudió a realizar la cobertura, pero no fue posible por las restricciones aplicadas. Por otro lado, la asambleísta denunciante, Lizeth Beramendi, indicó que los tres testigos se encontraban con el investigador.

Pocos minutos después, salió el abogado defensor de los tres testigos y exfuncionario de la Alcaldía, Macedonio Acevey, quien indicó que las declaraciones no se iban a realizar por el supuesto “acoso” de la prensa.

“El investigador ha suspendido la testificación de mis tres clientes a fin de evitar una mediatización de la información. La prensa está esperando acá y se quiere evitar la contaminación de los elementos de convicción que pueda obtener el Ministerio Público”, señaló Acevey.

Agregó que los testigos declararán cuando se los vuelva a convocar, pero aún no hay fecha. “No sólo hay predisposición, sino que hay una obligación de testificar, pero ahora no van a prestar declaraciones a nadie”, agregó.

Por su parte, la asambleísta declaró. Sin embargo, expresó su preocupación por la forma de actuar del Ministerio Público, cuando en otros casos no se suspendió ninguna declaración por la presencia de prensa o incluso grupos ciudadanos.

“Estoy muy preocupada, porque la Fiscalía no está actuando con la celeridad con la que actúa en otros casos. Hemos pedido que secuestren los equipos de computación y no se ha hecho. Quiero aportar pruebas y no me permiten”, indicó.

También observó que los tres testigos estaban en la oficina del investigador, cuando corresponde que ingresen uno por uno a la hora señalada. “Los tres en uno están en el cuarto del investigador. Me parece que no hay transparencia”, dijo Beramendi.

La investigación comenzó con la denuncia de la asambleísta que sorprendió a algunos funcionarios, cuatro asambleístas y al jefe de Interculturalidad del MAS presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas en la sede de la Asamblea.

“Se ha suspendido la declaración a fin de evitar una mediatización del tema”, abogado de funcionarios.

DATOS

Desaparición de las imágenes grabadas. Beramendi denunció que según se conoce las imágenes de las cámaras de seguridad de la Asamblea se borraron. Pero, sólo las del viernes y no así del sábado y domingo.

Alto dirigente del MAS amenazó a denunciante. El jefe nacional de Interculturalidades que también se encontraba en la “farra”, amenazó a la asambleísta, lo que se puede ver en el video que ella grabó en el lugar.