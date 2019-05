Suárez deja sesión porque “incomoda” a 7 concejales

La presidenta del Concejo Municipal, Karen Suárez (Demócrata), abandonó ayer nuevamente la sala tras solicitar un permiso para que el resto de los legisladores continúe con la sesión, debido a que la mayoría pidió más informes para establecer si realmente no tiene impedimentos para ejercer su cargo por su baja médica por maternidad.

“He instalado la sesión como corresponde porque continúo ejerciendo la presidencia. Volví a solicitar permiso porque mi presencia incomoda a siete concejales”, declaró.

La decisión de Suárez hizo que el concejal Joel Flores (MAS) dirija el tratamiento de los temas en el pleno por segundo día consecutivo.

“Desde la detención domiciliaria del alcalde José María Leyes existe una crisis en la bancada Demócrata. Eso se ha reflejado en todos estos meses, incluso hay legisladores que dijeron que se iban a apartar hasta fin de año”, comentó.

La autoridad ratificó que sus actos son legales porque dos informes de la dirección de Asesoría Legal concluyeron que no tiene impedimento para ejercer su cargo.

La concejala Celima Torrico negó que el MAS busque controlar la Alcaldía y reiteró que la consulta que hizo al Servicio Estatal de Autonomías (SEA) es para evitar “irregularidades”.

Mencionó que el documento es analizado y que por instrucción del pleno se envió una nota a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social (Asuss).

El concejal Edwin Jiménez confirmó que ante tantas inquietudes se consulta también a la caja Cordes.

La presidenta del Comité Cívico Femenino, Mauricia Delgadillo, calificó como “manoseo político” la actitud de los legisladores que cuestionan a Suárez.

“Este es un tema personal, no aplica las consultas porque ella no es una empleada pública, es una autoridad electa. Si no está hospitalizada, es innecesaria la discusión”, concluyó.

Por otro lado, se envió a la Comisión de Ética al concejal Édgar Gainza por transportar a sus custodios en un vehículo del Concejo.

INCREMENTO SALARIAL SERÁ DE BS 150

El concejal Edwin Jiménez (Único) informó que ayer se aprobó el incremento salarial lineal para las autoridades y trabajadores del Concejo Municipal.

“Se ha aprobado un incremento al igual que en el Ejecutivo que es inversamente proporcional, que es de 150 bolivianos”, comentó.

Detalló que los funcionarios que ganan 4 mil bolivianos tendrán un incremento de 3,98 por ciento, casi el 4 por ciento que establece el decreto supremo.

“Las autoridades cuyo nivel salarial estaba encima de los 15 mil recibirán también los 150 de aumento. Eso es el 0,80 por ciento. Creemos que es lo adecuado”, finalizó.