Jhazmany T. implica a 17 jueces; quiere que estos sientan lo que es ser procesado

Jhasmani T. -conocido como el "abogado torturador" por su violenta forma de cobrar deudas-, dio 17 nombres de jueces de 20 autoridades judiciales que forman parte de su consorcio ilegal, con quienes tranzaba para liberar a implicados en procesos, a cambio de dinero. Dijo que su interés es que los jueces sientan la injusticia que viven los procesados.

"Lo único que les puedo decir en este momento es que ya 17 jueces deben estar empezando a buscar abogados (...) Como yo he comprometido se van a entregar posteriormente (las pruebas)", dijo Jhasmani T. a la prensa al salir de su durante su declaración ampliatoria en la Fiscalía de Cochabamba.

Explicó que dicha declaración entró en un cuarto intermedio y que, por ello, no podía difundir los nombres de los jueces a quienes implicó en su consorcio. Anunció que este martes complementará la lista, que anteriormente dijo que se trataba de 20 autoridades judiciales, entre jueces y fiscales.

Torrico descartó que sea una venganza el hecho de develar la existencia del consorcio y dar los nombres a la Fiscalía. Afirmó que esa decisión se debe a que quiere que los jueces aprendan lo que significa estar en un proceso judicial corrompido.

"Asumo que en carne propia van a sentir lo que es estar siendo procesado a riesgo de perder familia, libertad y demás. Que sepan esa situación, que la vivan". declaró.

El abogado cuestionó que los jueces se queden en sus cargos más de tres años y dijo que la investigación a los jueces que forman parte de su consorcio será una manera de sanear la Justicia.

"Los jueces no pueden estar más de tres años en su cargo, porque después se creen dueños de la verdad absoluta, se creen dueños de la vida de las personas, deciden por presión, por la prensa, por el caso, deciden con miedo, y al final deciden destrozándote la vida. Quieres averiguar a cuántos inocentes están en la cárcel", aseguró.

Resaltó que su estadía en la cárcel ocasionó que, probablemente, la próxima semana le amputen una de sus piernas, debido a que no pudo hacer su tratamiento especializado.

"Yo he dicho, ¿qué les debo (a los miembros del consorcio)? Siendo abogado conociendo de la norma conociendo de la norma, (los jueces) me han dado ese tipo de trato que me está costando perder un miembro, imagínense lo que les pasa a las personas que son pobres, los tratan con la punta del zapato", resaltó Jhasmani T.

Torrico arremete contra un periodista en Cochabamba

Torrico también arremetió contra el periodista de ATB Cochabamba, Roberto Perrogón, dijo que este medio de comunicación edita sus declaraciones y le "hace decir cosas que no son".

"Pregúntale a Roberto Perrogón cuando me ha buscado para secuestrar a su primo cuando le robó su caja fuerte, $us 80.000 y su reloj rolex", manifestó Jhasmani T., mientras salía de la Fiscalía.

Perrogón, en un contacto vía telefónica, dijo que las palabras del abogado son una infamia y calumnia; sin embargo, descartó el inicio de alguna acción legal.

Negó la existencia de este supuesto plan de secuestro a un primo. El periodista aseguró que las declaraciones de Jhasmani T. son parte de una venganza en contra de su persona, por ser quien develó la existencia de vídeos.

El caso de Jhasmani T. se hizo público en enero de este año por videos difundidos en el que golpea a una persona. Ahora es investigado por formar parte de un consorcio y está detenido preventivamente en el penal de El Abra.