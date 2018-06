Comisión convoca a Mesa y Rodríguez Veltzé por caso Odebrecht

LA PAZ |

La Comisión Especial Mixta que investiga el caso Odebrecht-Lava Jato convocó a los expresidentes Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, en una lista de 22 personas, para declarar sobre el proceso de adjudicación de la carretera Roboré-El Carmen, donde supuestamente hubo sobornos a servidores públicos.

La Comisión investiga los presuntos sobornos de empresas a funcionarios públicos para obtener contratos en el país, en este caso en la adjudicación de la carretera mencionada, cuyas gestiones datan desde la administración del expresidente y vocero de la causa marítima, Mesa; del agente ante la Corte Internacional de Justicia, Rodríguez Veltzé e incluso la administración del presidente, Evo Morales.

En la lista de 22 personas se encuentran Mesa y Rodríguez Veltzé dijo la presidenta de la Comisión, Susana Rivero. Sostuvo que en el caso de los exmandatarios se pretende "mandarles un cuestionario" por la jerarquía y la investidura que representan.

La legisladora también considera innecesario convocar al presidente Evo Morales porque "no tuvo ninguna participación, en su gestión no se tocó el contrato, no se hicieron modificaciones, ¿por qué tendría que venir?, de esta manera descartó su presencia en la comisión.

Sin embargo, Mesa en la comisión de la oposición manifestó que las gestiones que debieran ser investigadas son la del expresidente Rodríguez y de Morales, porque en ese tiempo se suscribió el contrato y se pagó a la empresa.

"Yo estoy dispuesto y es lógico que se investigue parte de la participación porque el proceso se inicia en mi gobierno. Lo que me sorprende de la comisión mixta es que no avanza ni un milímetro ni menciona al gobierno de Rodríguez Veltzé y menos al del presidente Evo Morales, cuando la parte más importante del pago de los sobornos se produce en esa etapa", dijo Mesa en esa comisión.

Rivero en alusión a Mesa manifestó que la empresa Camargo-Correa dice que "sobornó en la carretera que empezó en su gobierno", por lo que las indagaciones continuarán en el marco de un hecho jurídico y no un acto político.

Las personas convocadas y de las que se espera que contribuyan en las investigaciones son: Horts Grebe López, Carlos Eduardo Mario Morales Landivar, Luis Carlos Jemio Mollinedo, Carlos Mesa Gisbert, René Gómez García, Mario Moreno Viruez, José Antonio Galindo Neder (no comparecerá por fallecimiento).

Asimismo, Rodrigo Castro Otto, Carlos Mauricio Navarro Banzer, Carlos Silvestre Romero Mallea, André Segundo Castro Kukoc, Luis Humberto Landivar Pereira, Jorge Urquidi Barrau, Carlos Silvestre Alarcón Mondonio, Sergio Ramiro Antezana Quintanilla, Freddy Jaime Vargas.

También están en la lista Jorge Nicolás Peredo Flores, Jaime Eduardo Dunn Castellanos, Patricia Alejandra Ballivian Estenssoro, Álvaro Gunnar Rios Roca, Ramiro Víctor Heredia Mendivil y Eduardo Rodríguez.