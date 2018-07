Crece venta de urea local, pero los productores aún ven difícil acceso

Aunque el punto de venta minorista de urea de Yacimientos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Valle Hermoso reportó un incremento en su venta, los pequeños y medianos productores aseguran que todavía hay burocracia.

La comercialización del fertilizante alcanzó las 1.484 bolsas de 50 kilos (un quintal) hasta junio de este año, sin embargo los agricultores consultados por Los Tiempos aseguran que los trámites desalientan la adquisición del producto nacional y motivan la compra del importado.

A cuatro meses de haberse inaugurado el primer centro minorista en el departamento de Cochabamba, el administrador de la Estación de Servicio de YPFB Valle Hermoso, Luis Aramayo, informó ayer que en lo que va de julio se vendieron 1.565 bolsas del fertilizante y se proyecta cerrar el mes con 2.000 bolsas comercializadas.

Sin embargo, entre abril y mayo las ventas cayeron un 7 por ciento. En mayo se comercializaron 1.350 bolsas, frente a las 1.464 de abril. En marzo, se vendieron 35 quintales, teniendo en cuenta que el punto de distribución se inauguró el 26 de ese mes.

“Esto es gracias a la confianza que se tiene en la urea boliviana. Se está posesionando el producto, porque se están haciendo las primeras pruebas para ver de aquí a unos nueve meses que va a haber los primeros rendimientos”, afirmó Aramayo.

Precisó que los productores de papa, hortalizas y flores, además de frutas como la papaya y el durazno son los principales demandantes del fertilizante.

Sin embargo, el presidente de la Federación Departamental de Floricultores de Cochabamba (Fedeflor), Florencio Aranibar, afirmó que los productores optan por adquirir urea importada, porque consideran que los requisitos impuestos por YPFB les quitan tiempo.

“Un productor en el campo no puede ir al campo a depositar, luego ir a la tienda a recoger el abono, no está acostumbrado”, dijo.

Los clientes deben realizar una solicitud por el volumen deseado, pagar el monto en el Banco Unión, otorgar datos para su factura y retirar el producto en 42 horas.

Ante la problemática, YPFB autorizó desde junio la compra directa de hasta 20 bolsas por persona que puede ser cancelada y retirada en Valle Hermoso sin seguir el anterior procedimiento.

Aranibar, añadió que actualmente algunos agricultores afiliados a su sector aplican, de forma particular, la urea boliviana a sus cultivos de flores y hortalizas en Vinto y Tiquipaya. Estimó que su uso mejora el rendimiento en un 5 por ciento.

“Aún no se usa mucho, solicitamos a la Gobernación que se pruebe la urea en cada especie de flor, pero no hay respuesta”, sostuvo.

Contrariamente, el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Quillacollo (Fsutcq), Antonio Zubieta, explicó que las familias afiliadas a su sector aún desconocen las propiedades de la urea por falta de socialización. “Recién nomás nos están informando que se está sacando la urea para la venta a los pequeños productores. Recién me voy a reunir con las bases la primera semana de agosto”, señaló.

Según datos de YPFB, en julio la bolsa de urea se comercializó a 140 bolivianos, precio vigente desde mayo. En abril se vendió a 145 y en marzo a 160, ya que el costo se modifica de acuerdo al precio internacional del fertilizante.

1.565 Bolsas fueron vendidas en lo que va de julio en el centro de distribución minorista ubicado en Valle Hermoso, Cochabamba.

A julio de 2018, el precio de la bolsa de urea boliviana cayó hasta los 140 bolivianos. En marzo era de 160.

COCARICO VE NECESIDAD DE DEBATE SOBRE TRANSGÉNICOS

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, reconoció ayer la necesidad de reactivar el debate por el uso de transgénicos, que coincidió con el Día Nacional de Trigo.

“Nosotros tenemos una disyuntiva como bolivianos necesitamos debatir, me doy cuenta que no vamos a ser competitivos en cuanto a cantidad si no asumimos ese tipo de políticas”, dijo.

Los productores y autoridades de Santa Cruz recalcaron la necesidad del uso de biotecnología y la aprobación del uso de transgénicos. Pidieron medidas urgentes del Gobierno para el impulso del sector agropecuario.

“Con las cifras queremos que el Gobierno replantee sus medidas económicas y le dé mayor impulso a este sector”, manifestó el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Alpire.

Alpire solicitó el inicio del programa para la implementación de riego del Gobierno para mitigar los problemas de la sequía.