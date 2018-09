Alertan que etanol afectará la Amazonía y la Chiquitanía

La fundación Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma) alerta que la “era del etanol” sacramentada con la nueva ley, será desastrosa para la Amazonía y la Chiquitanía, macroregiones se verán afectadas en sus bosques, fuentes de agua y biodiversidad. Se teme que los cultivos de alimentos queden relegados frente a la demanda de agrocombustibles.

La investigadora de Probioma, Sara Crespo, dijo que la Ley del Etanol vulnera el derecho de los pueblos indígenas que rechazaron el modelo de los agrocombustibles; amplía la frontera agrícola para la producción de agrocombustibles y no para alimentos, sin medir ninguna consecuencia, y emplea agrotóxicos que envenenan el aire, fuentes de agua y suelos, entre otras consecuencias.

Destacó que Bolivia es único en su biodiversidad y no está en condiciones de competir con productores de soya como Brasil y Argentina, entre otras cosas, porque no se cuenta con puertos bolivianos. “Pero no está siendo utilizada ni investigada en beneficio del Estado”, dijo.

En su calidad de investigadora, explicó que su principal área de trabajo es la Chiquitanía y el Pantanal y que la ampliación de la frontera agrícola para agrocombustibles está en dirección a la Chiquitanía, desde San José hasta Roboré y desde San Ignacio y Guarayos.

“La ampliación implica deforestación que afecta a las fuentes de agua. No sólo que no tenemos alimentos disponibles, sino que las comunidades están sintiendo que sus fuentes de agua van disminuyendo cada año, que es un tema que no se visibiliza”, señaló.

PROBLEMAS CON AGROTÓXICOS

Al referirse al modelo de producción cruceño, que en realidad es el modelo de agronegocio “adoptado como una bandera del oriente”, la investigadora de Probioma, Sara Crespo dijo que va asociado a una gran cantidad de agrotóxicos que están contaminando aguas y suelo.

“Ya salió en el censo agropecuario que muestra que casi el 70 por ciento de las comunidades están contaminadas por los agrotóxicos. Ese dato es preocupante y debería llamar la atención de las autoridades hacer análisis de calidad de agua lo cual no se ha hecho”, cuestionó. Añadió que los cañeros argumentan que sólo usan “un pedacito” de la superficie destinada al alcohol etanol.

GASOLINA SÚPER ETANOL 92 SE VENDERÁ EN OCTUBRE

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó ayer que la gasolina Súper Etanol 92 se comercializará desde la primera quincena de octubre mediante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Asociación de Surtidores (Asosur).

“A partir del 15 de octubre estaremos comercializando la nueva gasolina Súper Etanol 92. Es un compromiso de YPFB, Asosur y las cadenas de surtidores. El objetivo es llegar de forma progresiva a todo el país con este nuevo combustible”, dijo, citado en una nota de prensa.

El Súper Etanol 92 primero se comercializará a los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija, que representan más de 80 por ciento de consumo en el mercado interno, posteriormente a todo el país.

El presidente Evo Morales promulgó el sábado la Ley de Etanol y de Aditivos de Origen Vegetal, que marca el ingreso de Bolivia a la producción de los biocombustibles, con el etanol conseguido a partir de la producción de la caña de azúcar y con el biodiésel, a partir de la producción de la soya y otras oleaginosas.

Sánchez explicó que la implementación del etanol como aditivo permitirá disminuir la subvención a la gasolina y generará un ahorro de más de 20 millones de dólares el primer año y de unos 450 millones hasta 2025. Agregó que esta política también apunta al cambio de la matriz energética.