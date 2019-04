Gobernador de Tarija dice que no permitirá exploración petrolera en Tariquía

LA PAZ |

El gobernador de Tarija Adrián Olivia advirtió hoy que Tarija no permitirá la explotación petrolera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, intención gubernamental y que es cuestionada por los comunarios del lugar.

"La población del departamento no acepta la explotación petrolera en Tariquía. No se va a permitir. En el caso de Tarija no va a prosperar la explotación petrolera de Tariquía, a pesar de que se intente hacerlo por la fuerza, porque hay un pueblo que no está de acuerdo, y hay comunidades que no van a permitir la explotación petrolera", aseguró Olivia.

El 21 de marzo, la Policía intervino violentamente un bloqueo de los comunarios de Tariquía quienes se oponen a la explotación, con el fin de habilitar el paso para la llegada de funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos, YPFB, del Medio Ambiente y Aguas y otras entidades, que iban a participar en un evento sobre hidrocarburos y la actividad en la región.

"Es mejor que actuemos de forma transparente y que no cometamos los errores de la Ley de incentivos petroleros, que con engaños se pretendió en su momento, imponer a la población decisiones", resaltó Oliva.

"Consulta previa mañosa"

En criterio del Gobernador, el Gobierno central perdió la oportunidad para realizar una adecuada consulta previa a los pueblos indígenas del sector, prevista en la Constitución Política del Estado, sobre esta tarea hidrocarburífera.

"Han perdido la oportunidad, hay un mecanismo que se llama la consulta (previa). Se ha utilizado la consulta de manera mañosa, se ha usado la consulta convocando a sectores que no son parte de la reserva solo porque eran afines a la línea del gobierno. En otros casos no se convoca a los actores de la reserva porque son contrarios a la explotación", dijo.

Oliva considera que con esas actitudes se pretende jugar un partido con el árbitro comprado, con el resultado ya decisivo. "Y lo único que se hace es utilizar la consulta como un pretexto para llegar a la explotación", aseveró.