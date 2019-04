Sánchez minimiza el impacto ambiental en la reserva de Tariquía

El Gobierno minimizó ayer los impactos ambientales que ocasionará la exploración hidrocarburífera de tres proyectos en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía en el departamento de Tarija.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, dijo que apenas 20 de las 2.500 hectáreas de la reserva serán afectadas, y criticó que sin industria petrolera el área protegida registra una deforestación de 14 mil hectáreas.

“Lo que hay es político; ambientalistas que no tienen ningún tipo de sentido, más aún cuando no ha entrado ninguna actividad hidrocarburífera y el río Guadalquivir no es potable ni sirve para riego”, cuestionó el Ministro.