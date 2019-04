150 trabajadores denunciaron no haber recibido 2º aguinaldo

El último plazo para pagar el segundo aguinaldo venció el pasado 31 de marzo y en el país 150 trabajadores denunciaron no haber recibido ese beneficio. En Cochabamba hubo 22 quejas presentadas.

Se trata sólo de denuncias personales, no de sindicatos, y la mayoría de los denunciados son microempresas o empresas unipersonales y casi no hay grandes empleadores. “Son negocios pequeños, hay algunas empresas. Hasta el miércoles (mañana) tendremos más datos”, dijo el jefe departamental de Trabajo de Cochabamba, Adolfo Arispe.

En tanto, el viceministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, explicó que todas las denuncias fueron atendidas, y que los funcionarios analizan si corresponden, aunque adelantó que en la mayoría de los casos no.

Los datos oficiales, sin embargo, se tendrán recién en mayo próximo porque las planillas de las empresas deben ser presentadas hasta el 30 de abril.

“Quienes no han dado el doble aguinaldo deben pagar el doble. No sabemos si todas corresponden. En algunos casos no corresponden, porque son denuncias personales. Como sindicatos, no hay ninguna denuncia”, indicó Hinojosa.

En enero de este año, el Ministerio informó que unas 6 mil empresas de todo el país tramitaron la ampliación del plazo para pagar el segundo aguinaldo, el cual vencía el pasado 29 de marzo.

PLAZOS PARA EL PAGO DEL BENEFICIO

El pago del segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” debía realizarse hasta el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo al Decreto Supremo 3747.

Pero, de manera excepcional, los empleadores del sector privado podían acogerse a la ampliación de plazo para el pago de este beneficio hasta el 29 de marzo de 2019.