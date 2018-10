Bolsonaro y Haddad van tras el voto de los religiosos

Diecinueve personas murieron y decenas resultaron heridas, en su mayoría adolescentes, después de que un estudiante abriera fuego ayer en una escuela secundaria técnica en Crimea, anunciaron las... Ver más Un estudiante mata a tiros a al menos 19 personas en un instituto de Crimea

La primera ministra británica, Theresa May, no propuso “nada nuevo” a sus pares europeos ayer para desbloquear la negociación del “brexit” Ver más La UE no obtiene “nada nuevo” de May para negociar el “brexit”

Un estudiante abrió fuego hoy en una escuela secundaria técnica en la que estudiaba en la ciudad de Kerch, en Crimea, matando a 18 personas e hiriendo a más de 50, en su mayoría adolescentes, antes... Ver más Dieciocho muertos y más de 50 heridos en ataque contra colegio en Crimea