Avanza recolección de firmas para revocatorio en Punata y Tiquipaya

Los colectivos ciudadanos que piden la revocatoria de mandato de autoridades avanzan con la recolección de firmas. En Punata, el grupo que pide la revocatoria del alcalde José Gonzales habilitó puntos de recolección de firmas en la plaza principal y OTB cercanas. Asimismo, en Tiquipaya también se habilitaron puntos para la revocatoria de ocho concejales.

La recolección de firmas en Punata comenzó el pasado sábado, según el reporte de Fides Punata, con una mesa fija en la plaza 18 de Mayo. Además se fijaron mesas en las OTB cercanas y los cinco distritos de esa ciudad. La revocatoria contra los concejales aun no comenzó.

Por otra parte, el dirigente Víctor Fiorilo manifestó que en Tiquipaya se imprimieron más de 150 libros para recolectar firmas contra los concejales Roberto Gonzales, Margarita Siles, Irma Sejas, Consuelo Gómez, José Gonzales, Marisol Paccieri y Saul Torrico.

Dijo que la población se cansó de la mala gestión de los mencionados, aunque no precisó mayores datos.

Por otra parte, en el municipio de Cercado, el colectivo Cambiemos al Alcalde continúa con la tarea de recolectar las 145.180 firmas para activar la revocatoria de José María Leyes. El fin de semana, puestos móviles recolectaron firmas en mercados al sur de la ciudad. Uno de los promotores, Pablo Peñafiel, dijo que en el mercado 10 de Febrero, en la zona de Sebastián

Pagador, se suscitó un momento tenso cuando personal de la Intendencia quiso intervenir un punto de recolección. Los promotores aún no instalaron un punto en la plaza principal 14 de Septiembre ni en zonas del centro y norte de la ciudad. Tampoco comenzó la adhesión de rúbricas contra los concejales de Cercado.

En tanto, las dos peticiones contra el diputado Víctor Gutiérrez están en el Tribunal Supremo Electoral a la espera de una resolución definitiva, luego de que fueron observadas.

Bolivia

A nivel nacional, la recolección de firmas también tomó forma. En La Paz, el proceso contra el alcalde Luis Revilla está comandado por la Federación de Juntas Vecinales de Luis Vera, afín al MAS. Este sector ya instaló mesas de recolección.

Revilla enfatizó ayer que el proceso de revocatorio que se impulsa en su contra no le preocupa en absoluto y que más bien fortalecerá su gestión. “No nos preocupa en absoluto, nos va a fortalecer como gestión. La Paz no quiere escándalos, caos, no quiere que las obras se paren, no quiere politiquería”, dijo.

En el mismo departamento, el alcalde de La Asunta, Reynaldo Calcina, elegido por el MAS, fue protagonista de un altercado verbal el fin de semana, en el cual descalificó al ciudadano que pidió su revocatorio y se refirió a él como “maricón”. El evento sucedió en una reunión de la federación Chamaca, en Sud Yungas, reportó Erbol.

En Chuquisaca, los impulsores de la revocatoria de mandato del gobernador Esteban Urquizu comenzaron la semana pasada la recolección de firmas y lograron ya más de 10 mil de las 87 mil firmas que deben obtener, según la normativa.

NO ARRANCAN EN SACABA Y VALLE BAJO

Según datos proporcionadas por vecinos de Sacaba, la recolección de firmas contra el alcalde de esa localidad, Humberto Sánchez, aún no comenzó.

En tanto, las adhesiones de firmas contra los alcaldes de Vinto, Patricia Arce, y de Sipe Sipe, María Heredia, tampoco arrancaron, a pesar de que ya pasaron más de dos semanas de su habilitación.

A nivel nacional, los tribunales departamentales recibieron más de 230 solicitudes de revocatoria de mandato, pero hasta la fecha se autorizaron unos 60 en todo el país, según fuentes del órgano electoral.