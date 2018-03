Del Granado dijo en EEUU que Sánchez Berzaín comandó política represiva en 2003

LA PAZ |

El exalcalde de La Paz Juan del Granado testificó hoy durante tres horas ante la Corte de Fort Lauderdale de Florida (Estados Unidos) en el juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, donde aseguró que la política del Gobierno en octubre de 2003 fue violenta, represiva y comandada por el exministro de Defensa, según le dijeron en ese tiempo dos exministros.

"He relatado al jurado, lo hice (conversé) con el ministro de la presidencia, (Guillermo) 'Chacho' Justiniano y Yerko Kukoc que era el ministro de Gobierno. Conversé con ellos, en el caso de 'Chacho' Justiniano por teléfono muchas veces y con Kukoc me reuní el 11 de octubre. Ambos, 'Chacho' y Kukoc coincidían conmigo en la necesidad de dialogar y buscar una solución pacífica, pero ambos me dijeron que no estaba en sus manos, y que la línea del gobierno que la comandaba Sánchez Berzaín en una línea de no diálogo, de fuerza y de represión", dijo.

La audiencia del juicio en Miami de este pasado martes, Sánchez Berzaín aclaró que el Decreto Supremo 27209, que abrió la compuerta a la masacre del 12 de octubre de 2003, fue firmado por todo el gabinete de entonces en las primeras horas de ese día.

Para la exautoridad municipal, Sánchez Berzaín "mintió" cuando pretendió evadir su responsabilidad en los hechos de Octubre en el juicio en su contra.

Del Granado viajó a Estados Unidos para comparecer en el juicio contra el exmandatario en calidad de testigo de las víctimas que iniciaron un proceso civil por los hechos sucedidos en "Octubre Negro" de 2003.

Ante el juez y jurado dijo que hizo intentos frustrados para promover un diálogo entre los campesinos y el Gobierno, además declaró que conversó con Sánchez Berzaín en febrero de 2003 a propósito del amotinamiento la Policía y con Sánchez de Lozada el 11 de octubre.

El exministro negó haber hecho declaraciones en 2000 en una conversación con Víctor Hugo Canelas respecto del uso militar para reprimir protestas sociales, lo mismo unos años después, en febrero de 2003 con el entonces alcalde del Granado.

Cuando el abogado de las víctimas, Joseph Sorkin en el juicio le preguntó si Del Granado mentía, Sánchez Berzaín dijo que sí. -¿Cualquier otra persona que lo afirme miente?, insistió Sorkin. -Categóricamente, sí, concluyó Sánchez Berzaín.

El exalcalde manifestó al jurado sobre su preocupación frente a los hechos de sangre que ocurrieron en febrero de 2003 y se agravaron al final de septiembre y primera quincena de octubre de ese mismo año, cuando los esfuerzos por convocar al diálogo y pacificación no tuvieron eco, porque las autoridades mantuvieron su "política de fuerza y represiva".

Precisó que sus declaraciones estaban orientadas a mostrar sus vivencias personales, sus testimonios en base a lo que vivió y escucho durante esas jornadas violentas con resultados luctuosos.