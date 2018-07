UCS en busca de concretar alianzas para las elecciones nacionales 2019

A pesar de que el partido político Unidad Cívica Solidaridad (UCS) no se presentó a las elecciones presidenciales de 2014, ahora pretende “renacer” como una alternativa nacional para los comicios electorales de 2019, en las que se presentarán a las candidaturas nacionales y subnacionales.

“No quisimos participar porque no estaban dadas las elecciones, no estaban dadas las condiciones, ahora sí. Vemos una crisis política, una confrontación desmedida entre el oficialismo y oposición. Nosotros nos presentamos como una gran alternativa nacional”, dijo el jefe nacional de UCS, Johnny Fernández.

Para Fernández, éste será un renacimiento de su partido político, además se preparan para su congreso nacional que se realizará a fines de agosto. En el evento se debatirá alianzas, acuerdos y posibles candidaturas para las elecciones nacionales y subnacionales de 2019. Rumbo a esos comicios, el partido concretó alianzas regionales en la ciudad de Santa Cruz y busca alianzas nacionales.

“Ya hemos avanzado, ya yo estoy avanzando. (Se ha concretado alianza) con agrupaciones regionales, partidos o agrupaciones nacionales no. En el congreso regional se va a definir los acuerdos nacionales. Ya hemos avanzado bastante con varios grupos, varias instituciones, algunas agrupaciones políticas que también van a ser parte del proyecto nacional que vamos a lanzar para el país”.

Una alternativa

Explicó que la postulación de UCS a las elecciones pretende ser la alternativa más sería a la confrontación en oficialismo y oposición. “Nos vamos a presentar como una opción a esta situación tan complicada que está viviendo el país, donde hay un oficialismo y una oposición que no da un horizonte claro a las expectativas de los ciudadanos”, indicó.

El partido trabaja una propuesta que propone una Bolivia “más integradora, más abierta al diálogo, respeto a la institucionalidad con una apertura democrática a todos los sectores con una justicia transparente”. También plantea una verdadera autonomía, “que las regiones pues tengan su verdadera autonomía y no una autónoma a medias, donde el centralismo define todo. Yo creo que hay que ir apuntando a una autonomía plena en las regiones”, aseguró.

También habló de un Estado que apoye al sector productivo y empresarial y que no compita con ellos. “El próximo Gobierno debe acercarse más al aparato productivo. Seguir pensado de que toda la vida vamos a vivir del gas o de otra materia prima, hay que ir pensado en otra alternativa y dar valor agregado a materias primas y ser más competitivos”.

Candidatos

“Mire, no descarto ninguna posibilidad, no se descarta esa posibilidad. La convención lo va a definir”, dijo Fernández ante la consulta de lanzar su candidatura presidencial en 2019. Pero dice que también respetará las decisiones de población y postulará a los mejores hombres y mujeres. “Los ciudadanos están buscando una nueva alternativa todas las encuestas reflejan por eso, UCS no quiere equivocarse, yo voy a poner por encima una candidatura, o una postura personal, de ninguna manera los mejores hombres y mujeres serán los que van encaminar las candidaturas del país y que estén dentro de gran proyecto que hemos preparado para el país”.

Resaltó que el partido político está abierto para aceptar la participación de todos los sectores que quieran hacerlo. “Queremos proyectar líderes nacionales que de verdad muestren una nueva cara del país que la población está pidiendo. Vamos a ser una gran apertura democrática a todos estos sectores, plataformas agrupaciones sectores que de verdad puedan ser parte de este gran proyecto de cambio”.

En relación a la postura de UCS frente a la movilización del 21F, señaló que apoyan las iniciativas ciudadanas que piden el respeto al referendo donde se rechazó la re postulación de Evo Morales. “El 21F es una de las preocupaciones del ciudadano”, señaló el político.

DATOS DEL PARTIDO

Unidad Cívica Solidaridad

Sigla: UCS

Fundación: Fue fundado el 15 de agosto de 1989 por Max Fernández, y actualmente es liderado por su hijo, Johnny Fernández Saucedo

Sede: Santa Cruz

Ideología: Liberalismo neoliberalismo, populismo

Colores: Blanco y celeste

Candidatura 2015: En las elecciones subnacionales de 2015, el partido obtuvo 168.718 votos en el departamento de Santa Cruz, por lo que obtuvo tres concejales electos, entre ellos Johnny Fernández Saucedo.

9 PARTIDOS CON PERSONERÍA JURÍDICA

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) informó que actualmente nueve partidos políticos cuentan con una personalidad jurídica vigente: Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR - 1987), Frente de Unidad Nacional (UN - 2004), Unidad Cívica Solidaridad (UCS - 1989), Partido Demócrata Cristiano (PDC - 1987), Movimiento Al Socialismo (MAS - 1987), Frente

Revolucionario de Izquierda (FRI - 1987), Frente Para la Victoria (FPV - 2009), Movimiento Democracia Social (Demócratas - 2013) y recientemente el Partido de Acción Boliviana (Panbol - 2018).

En cambio otros 12 partidos políticos a nivel nacional tramitan su personalidad jurídica ante el OEP. Cuatro están en proceso de recolección de las firmas ciudadanas que apoyen la iniciativa.