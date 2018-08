El diputado que se desnudó justifica acto y le dan sustitutivas

Tras ser detenido el miércoles por tratar de abordar un vuelo en estado de ebriedad, desnudarse, agredir a dos policías y dañar una computadora y un escritorio de la Policía, el diputado suplente por Potosí del Movimiento Al Socialismo (MAS) Domingo Soto sólo fue acusado del delito de resistencia a la autoridad, del cual podrá defenderse en libertad.

La Policía desistió de la denuncia de daño a bienes del Estado y únicamente el Ministerio Público siguió el proceso de oficio.

El diputado pidió perdón y justificó su actitud. Indicó que tomó porque era su cumpleaños y que le dieron bebida adulterada, pero además cree que los funcionarios del aeropuerto lo trataron mal.

Soto estuvo en Cochabamba el 8 de agosto para participar de la parada militar.

“Lastimosamente, no he recibido esa ayuda, porque, si la hubiera recibido, otro hubiera sido el panorama. Fue justamente mis cumpleaños. Yo he consumido bebidas, pero como hoy en día las bebidas son adulteradas, podría haber pasado eso, porque yo jamás en mi vida he reaccionado así”, dijo.

Acusó a los medios de comunicación de desprestigiar su imagen. “Yo no recuerdo (la agresión a los policías), la verdad, por qué sacar mi ropa así por así, yo no creo que me hubiera sacado mi ropa, alguien me ha dicho que me saque mi ropa, porque para entrar a cualquier lugar te escarban lo mínimo”, justificó.

La pena por el delito de resistencia a la autoridad es de un mes a un año, por lo que la Fiscalía solicitó que el diputado se defienda en libertad. El acusado justificó familia y trabajo, y el juez determinó liberarlo con medidas sustitutivas. Soto debe pagar una fianza de 5.000 bolivianos y presentarse cada 30 días a firmar su asistencia en la Fiscalía. Para salir del país, debe pedir permiso.

“Ayúdenme. Somos humanos y no me denigren más. Lo que pasó, pasó. Nadie lo hace queriendo”

NO RENUNCIARÁ A SU CARGO DE DIPUTADO

“Yo no soy el único diputado que ha cometido errores, que se queden tranquilos yo voy a cumplir mi gestión, me falta poco tiempo”, dijo el diputado Domingo Soto, a los que piden su renuncia al cargo.



El jefe de la bancada nacional del MAS, David Ramos, anunció que solicitarán que Soto sea remitido a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.

ABSUELTO DEL DELITO DE DAÑO A BIENES DEL ESTADO

El diputado Domingo Soto indicó que dañó accidentalmente los bienes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) e indicó que los repondrá.

“He chocado a una computadora, de la misma forma lo voy a reponer, ya lo están comprando, ésa era viejita, le vamos a dar una computadora mucho más nueva. De todos modos, que se queden tranquilos, somos humanos, nos podemos equivocar”, dijo respecto a los daños en los bienes de la Felcc.

Sin embargo, el reporte policial señala que cuando los policías del aeropuerto Jorge Wilstermann le impidieron abordar el vuelo, por su aparente estado de ebriedad, el diputado comenzó a insultarlos con palabras soeces, haciendo alusión a su cargo como diputado del MAS y que conoce al Ministro de Gobierno, por lo que los haría dar de baja, y los agredió con puñetes y patadas. Posteriormente en la Felcc, a donde fue trasladado, continúo su comportamiento y pateó un escritorio e hizo caer el monitor de una computadora.