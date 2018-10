Asesor sobre caso de diputado dice que la víctima fue una “aventura”

La Paz

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Henry Cabrera, llegó a declarar el viernes en la Fiscalía por una denuncia de su expareja por violencia física y psicológica de la mano de su esposa y en compañía de sus abogados —entre ellos el exministro Jorge Pérez—, además de un grupo de seguidores que intentó evitar el asedio de la prensa.

Al salir del Ministerio Público, el diputado tampoco quiso emitir ninguna declaración ante los medios de comunicación y en su entrevista informativa se abstuvo de hablar.

Uno de sus asesores, César Cueto, afirmó: “Desde mi punto de vista, esto es político. A la pobre chica (denunciante) la están utilizando los de la oposición. El diputado (no sería capaz de golpear a una mujer), porque tiene una esposa, hijo, y la chica (que lo denunció) no es su expareja, (sólo) fue una aventura; su esposa es la señora que estuvo en la audiencia”.

Karen presentó fotografías de las lesiones en su cuerpo provocadas supuestamente por el diputado, con el que aseguró que mantuvo una relación de tres años.

“En reiteradas ocasiones me pegaba como a un niño con su cinturón, me dejaba marcas, incluso una vez me abrió la cabeza con la hebilla de su cinturón y la última vez que me agredió había consumido bebidas alcohólicas y me agarró a puñetes”, relató la víctima. Luego, en una conferencia de prensa, Cabrera afirmó que es “inocente” y que jamás tocaría a una mujer.

El Ministerio Público confirmó que el acusado se acogió “a su derecho constitucional de guardar silencio” y, pese a esa situación, se procedió al secuestro de los celulares de ambas partes para “establecer la verdad histórica de los hechos” en base a la revisión de los mensajes de texto. A la denunciante Karen D. se le secuestraron sus dos celulares y al denunciado, un teléfono móvil.