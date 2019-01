El único huelguista por el 21F dice que mantendrá la medida de presión sin claudicar

LA PAZ |

El activista Henry Rojas, es el único que se mantiene en huelga de hambre por la defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) y asegura que continuará en la extrema medida y no claudicará.

"Esperamos que el próximo año podamos vivir con democracia fundamentalmente (...) no me siento ya muy bien, pero bueno estamos en esta lucha y no vamos a claudicar. Definitivamente continuaremos en esto y vamos a llegar hasta lo que corresponda, evidentemente hay un abanico de posibilidades, esta es una acción más", sostuvo Rojas.

El activista cumple 15 días de huelga de hambre en la iglesia Las Carmelitas en la zona de Sopocachi de La Paz.

En días pasados se levantaron las huelgas de hambre que fueron instaladas en Santa Cruz, La Paz, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba.

Las huelgas de hambre fueron instaladas a inicio de diciembre con el objetivo de exigir que se respete el resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016 y no se habilite al presidente Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, a una cuarta reelección de mandato.