Asesino pidió la clave de la cuenta bancaria de familia descuartizada

El asesino de la familia descuartizada habría pedido la clave de la cuenta bancaria de Reynaldo Condori Sanizo (39), quien murió descuartizad o junto a su esposa Irma Morante (38) y su hijo Gian Abner (8).

Pastor contó a Cadena A que el 2 de enero recibió un mensaje de la cuenta de su hermano Reynaldo, en el que le preguntaba si se acordaba de la contraseña de su cuenta bancaria. “Eso me sorprendió mucho, pero me estaba escribiendo el Gustavo, porque mi hermano ya estaba muerto”, dijo.

Gustavo Vargas Arias es el principal sindicado de la muerte de toda una familia de bolivianos en Brasil. Se sabe que primero acabó con la vida de los padres y luego de dos días, en plena Navidad, con la del niño.

Los restos morales de la familia serán velados el sábado en Brasil y se estima que el lunes sean trasladados a La Paz para su entierro.

En tanto, la madre de Gustavo Vargas pidió a su hijo entregarse a las autoridades policiales para responder o decir su verdad sobre el crimen.

“¿Dónde estás, hijo? Aparece, (porque) no te vas a poder (ocultar siempre), hijo, tienes que aparecer. ¿Qué has hecho? ¿Wué has cometido? ¿Eres inocente o has cometido ese error, hijo?”, dijo la madre.