Directores vigilarán que maestros hablen de hitos del MAS en clases

La nacionalización de los hidrocarburos, la creación de la industria de urea, la planta de separadores de líquidos de Yacuiba, la declaración de Bolivia libre de analfabetismo, el censo de 2012 , entre otros, son algunos de los contenidos que los maestros deben impartir a los alumnos como parte de la historia actual que se enseña a los estudiantes y esto debe ser controlado por los directores de unidades educativas, indicó el ministro de Educación, Roberto Aguilar.

El Ministro explicó que no impartir estos hechos como parte de la historia actual de Bolivia puede causar que los maestros sean sometidos a procesos disciplinarios internos por incumplir la currícula.

“Que se sancione a alguien por no dar los logros del Presidente no, porque no estamos planteando que se haga un trabajo con los logros; lo que sí, este periodo de los 13 años del Presidente es parte de los contenidos que han sido incorporados y van a seguir siendo incorporados como parte del desarrollo histórico”, dijo.

Aclaró que la gestión de 13 años del Presidente es parte de la currícula. “Historia actual es el contenido real, es parte de la currícula, contenido y planes de estudio actualizado, como debe ser, de manera continua si de aquí a un tiempo un acontecimiento histórico se produce y es importante, se lo va a actualizar”, apuntó.

Los directores de unidades educativas deben controlar el avance de las materias y el cumplimiento del plan de estudio y de los 200 días de clases.

En cambio, acusó a los maestros trotskistas de impartir su visión ideológica. “En matemáticas lo harán bien, pero si es de sociales, lo que van a hacer es elevar automáticamente en el desarrollo de su clase una visión crítica de lo que puede ser la gestión del Presidente, ahí viene la pregunta, ¿sancionamos o no sancionamos? En la docencia no se puede subjetivizar, debe haber el equilibrio”, dijo.

El Ministro explicó que la carga horaria en la materia de estudios sociales es de 112 horas, que es superada sólo por matemáticas, que tiene 120; en cambio física y química sólo tienen 64 y educación física, 48.

Lamentó que los maestros se opongan a impartir estos conocimientos e indicó que es como si se negaran a impartir la Revolución del 52. “Es la misma magnitud y la forma como viene la denuncia, se la hace de manera escandalosa, como si fuera un tema de instrucción en la 001 que diga que debe hacerse campaña electoral. No, no es así”, indicó Aguilar.

La autoridad indicó que lo que se imparte es historia, con las palabras adecuadas, y no se hace política ni se adoctrina, como dicen los maestros. “Que alguien use el aula a favor del Presidente u otro político es un aspecto que llamamos a la reflexión de los maestros porque no pueden ser utilizado los espacios educativos para propaganda”, dijo.

Los estudiantes de primaria también reciben estos conocimientos a través de textos de lectura sobre el Presidente.

112 horas de estudios sociales es la carga horaria de los estudiantes en el nivel secundario; física y química tienen en cambio 64 horas.

APOYAN LA DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN DE EVO

Los directores departamentales de Educación de Santa Cruz, Salomón Morales, y de La Paz, Juan Churata, indicaron que estaban de acuerdo y que ya se aplicaba la enseñanza de la actual gestión de Gobierno. “Desde primaria los niños leen notas periodísticas que hablan del presidente Evo Morales”, dijo Churata.

Respecto a la pregunta de si también se debería enseñar los resultados del referendo del 21 de febrero de 2017, aseguró que es algo que se debe debatir. En tanto, Morales indicó que los conocimientos de nacionalización de los hidrocarburos y otros también son impartidos.

MAESTROS TAMBIÉN QUIEREN HABLAR SOBRE LA CORRUPCIÓN

REDACCIÓN CENTRAL

La secretaria ejecutiva de los Maestros Urbanos, Norma Barrón, indicó que si se habla de la gestión del presidente Evo Morales en clases, también se debería hablar sobre los actos de corrupción y “aquellos que faltan a la moral”. Aseguró que ningún profesor se animaría a mentir.

La representante indicó que se debe tener un respeto por la escuela y más por los estudiantes. “No podemos manipular esas mentes inocentes, pero el desarrollo y la madurez mental y psicológica es para respetar, no podríamos adoctrinarles en los supuestos logros del Gobierno”, dijo Barrón.

Pero además aseguró que, de hacerlo, deben brindar toda la historia completa. “Nos inducen a que el maestro muestre la historia, lo que está pasando que (el Gobierno) está envuelto en la corrupción, en actos inmorales”, dijo. Explicó que los estudiantes merecen conocer íntegramente la historia, “si queremos inculcarle la crítica, ellos deben conocer información completa”, dijo.