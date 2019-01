Gobernador de Jujuy a Evo: Trato a argentinos es inhumano

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a través de una carta, lanzó un fuerte reclamo al presidente Evo Morales por la falta de reciprocidad en la atención en salud para sus compatriotas.

En marzo del año pasado, el entonces canciller Fernando Huanacuni anunció que Bolivia aplicará la reciprocidad que al principio pedía Argentina. “Se hará una adecuación de nuestra norma interna para otorgar atención en reciprocidad, para que ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos en nuestro territorio”, señaló Huanacuni pero hasta la fecha ello no se concretó.

“Su actitud…para con los ciudadanos argentinos es repudiable…Me da mucha indignación la injusticia, Sr. Presidente y a Ud. le tendría que dar mucha vergüenza”, señala parte de la misiva que fue publicada en su cuenta de Faceboook.

Esta carta fue enviada después de que el Gobernador de Jujuy recibiera a un ciudadano argentino, quien sufrió un accidente de tránsito en el departamento de Oruro (Bolivia), y a quien por las curaciones le cobraron 20 mil dólares, cuando la atención médica en su país es gratuita para todas las personas.

Esta persona fue internada en un Hospital Público de Oruro por cinco días y le cobraron 22.000 bolivianos (3.200 dólares). Luego fue derivado a una Clínica de Cochabamba donde (junto a su familia y amigos) tuvieron que pagar otros 7.000 dólares. Para continuar con el tratamiento y la operación, pretendían cobrarle otros 10.000 dólares.

“Frente a esa situación de trato inhumano y de falta de reciprocidad e igualdad para con el trato que nosotros brindamos a los hermanos bolivianos, tomamos la decisión de repatriar a Manuel para continuar con el tratamiento en Jujuy, Argentina. ¿Pero sabe qué Presidente? Desde el Gobierno de la Provincia tuvimos que pagar la suma de 2.000 dólares más porque si no, no lo dejaban salir de Bolivia”, acotó en la carta.

El Gobernador de Jujuy agregó que éste es uno de los “miles de casos de maltrato y de falta de la mínima reciprocidad entre su gobierno y nuestro Pueblo”. Explicó que los argentinos tienen que pagar sumas importantes, deambular por los consulados y embajada Argentina para cancelar deudas “que sus compatriotas bolivianos en Argentina nunca abonan, porque son atendidos gratuitamente en este generoso País”.

El Gobernador de Jujuy dijo que rechazó la intromisión de Morales hacia su país. Sin embargo, ahora le dijo a Morales que “transgredió y vulneró la Constitución (…) e incumplido la voluntad popular que en un referéndum (del 21-F) que le dijo NO a su reelección”.

ESTADO CLÍNICO DEL JOVEN

Manuel Vilca, de 35 años, tuvo un accidente que le había provocado una fractura de miembro inferior y una lesión en la zona lumbar con aplastamiento.

Fue derivado a una clínica privada y allí se observó que tiene una lesión importante por aplastamiento en las dorsales 11 y en la 12 que requiere una cirugía con implante de titanium.

Será sometido a varias cirugías en Argentina.

GESTIONES CON BOLIVIA A NIVEL DIPLOMÁTICO

El joven jujeño Manuel Vilca llegó ayer al aeropuerto Doctor Horacio Guzmán en el avión Sanitario de la provincia, procedente de Cochabamba, Bolivia. Allí lo recibió el gobernador Gerardo Morales, quien al tomar conocimiento se ocupó personalmente del caso.

“En estos días de intensas gestiones, hemos recibido el apoyo del embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, y las autoridades consulares en el vecino país”, expresó Morales.

María Calisaya, madre de Manuel, dijo que había ido al consulado de Bolivia y no le dieron ninguna solución. “Así como entré salí. No tengo idea cómo se maneja todo y pedí un asesoramiento que no me lo dieron. Sólo me dijeron que no podían hacer nada, porque era argentino”.