Esposa de magistrado: “Me dio golpes en la cara, brazos y una patada en la cintura”

En la denuncia que presentó la esposa del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, Carmela Torrez, el 10 de marzo a la Policía, dijo que éste le dio golpes en la cara, el brazo y una patada en la cintura, y también ratificó que las agresiones comenzaron desde el inicio de su matrimonio.

Ayer, el portal Brújula Digital publicó el contenido de una copia de dicha denuncia que Carmela T. realizó contra su esposo, en la ciudad de Sucre. En la misma dijo que el problema se inició cuando le reclamó por un viaje que él había realizado.

“Pero la reacción de mi esposo fue violenta, dándome golpes de puño en la cara, ocasionándome un daño en el ojo izquierdo; me dio golpes en el brazo izquierdo: en la espalda me dio varios golpes, empujándome hacia los vestidores, y me dio una patada en la cintura baja”, dice la denuncia.

También contó a la Policía que en esa ocasión su esposo la insultó usando varios calificativos que no se pueden reproducir. El magistrado Ceballos, según la denuncia, le advirtió a su esposa que la va a “destruir, que a ver quién le va a dar trabajo”, señala el documento.

Respecto a cuándo se iniciaron las golpizas, la denuncia expresa que “no es la primera vez que ocurren las agresiones físicas y verbales, siendo de manera continua desde el inicio del matrimonio”.

Todas esas agresiones “que recibió a lo largo de estos años” fueron cometidas “en estado de sobriedad”, expresó Carmela T.

La esposa del magistrado denunció el 11 de marzo haber sido agredida físicamente y psicológicamente. Sin embargo, tres días después Ceballos y su esposa aparecieron juntos ante los medios de comunicación. Luego de ello, su esposa se retractó de su denuncia y pidió la extinción del proceso. Tras pedir permiso en el TCP para defenderse del caso, Ceballos retomó el martes sus funciones en esta entidad.

Pese a ello, parlamentarias del oficialismo y oposición pidieron que renuncie a su cargo y advirtieron que, en caso de que no lo haga, le iniciarán un juicio de responsabilidades.

Ayer, el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, rechazó el pedido de extinción y señaló que el juez que lleva el caso deberá definir en los próximos días si el proceso continúa o no.