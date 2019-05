Fiscalía imputa al Alcalde de Achacachi por 5 delitos y arrestan a 12 funcionarios

La Fiscalía de La Paz imputó ayer al alcalde de Achacachi, Édgar Ramos, por los delitos de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación, y procedió a detener a 12 funcionarios del municipio que se resistieron a los allanamientos.

Según la Fiscalía, además, se tienen 57 indicios y pruebas en contra de Ramos, que habría incurrido en actos de corrupción en los procesos de contratación de tres obras que habría realizado durante las gestiones 2016 y 2017; además, durante el allanamiento a sus oficinas, secuestró documentación y equipos de computación para recabar pruebas e indicios.

Los hechos investigados tienen que ver con la adjudicación de la construcción de tres obras realizadas en ese municipio: la rotonda del hospital de segundo nivel, el mismo hospital y el Centro de Salud de la comunidad Tahari.

El fiscal anticorrupción de la ciudad de El Alto, Fernando Atanasio Fuentes, agregó que la autoridad municipal habría realizado acciones que pueden ser consideradas como presuntos actos de corrupción al haber propugnado la firma de contratos de obras que se encontraban ejecutadas, además de direccionar las mismas a proponentes cuyos nombres ya sabían con antelación.

Además de Ramos, también se encuentran bajo investigación los funcionarios René A. C., Ramiro R. C. M., Wilson G. y Cesar C. R.

En tanto, la Policía arrestó a 12 funcionarios ediles y allegados al alcalde Ramos por ocultar documentación relacionada con los hechos irregulares y resistirse a los allanamientos y labores investigativas del Ministerio Público.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto, Douglas Uzquiano, informó que los servidores públicos, entre los cuales hay asesores, contadores y otros, fueron detenidos en una oficina de la Alcaldía de Achacachi en la avenida 6 de Marzo de la urbe alteña.

El martes, el ministro de Justicia, Héctor Arce, explicó que esa cartera evidenció irregularidades gravísimas en el municipio de Achacachi, por eso presentaron dos denuncias penales contra el burgomaestre.