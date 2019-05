Precariedad y falta de protocolos, entre las principales carencias

Desde el momento en que se confirmó el deceso del árbitro cochabambino Victor Hugo Hurtado, la lista de carencias que tienen los árbitros nacionales fue en aumento.

La falta de desfibriladores, la ausencia de protocolos a seguir en caso de emergencia, la inexistencia de un seguro médico y un seguro de vida se encuentran entre los principales problemas que surgen al abordar este tema.

Según el informe de la autopsia, Hurtado falleció a causa de un edema cerebral y un infarto al miocardio, reveló el galeno de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Guillermo Aranda.

“El resultado no acaba ahí, hay que ver otros resultados. Vamos a revisar esos estudios. Vamos a conformar una comisión de médicos especialistas para valorar todos los resultados”, dijo.

La muerte del árbitro dejó consternación y mucha tristeza en los actores del fútbol, pero esto también mostró que en Bolivia algunas normativas internacionales se toman a la ligera e incluso se pone en duda la utilidad de un desfibrilador en un escenario deportivo.

“En la parte del desfibrilador, prefiero que el doctor Aranda emita un criterio médico. Yo no sé si eso salva o no salva la vida, pero sí vamos a poner en consideración que cada club tenga esto de manera obligatoria”, señaló ayer el presidente de la FBF, César Salinas.

Otras necesidades

Primero, los árbitros nacionales reciben emolumentos que están considerados entre los más bajos de Sudamérica, por lo que encontrar a un juez que se dedique exclusivamente al arbitraje es peculiar. La mayoría tiene actividades alternas; en el caso de Hurtado, si bien tenía una dedicación a actividades relacionadas al arbitraje, antes fue transportista.

Además de sus emolumentos bajos, no existen revisiones médicas periódicas. Según el vicepresidente de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF), Raúl Orosco, los controles corren por cuenta propia y en la mayoría de los casos son anuales.

“Nos sometemos a una revisión médica, por lo menos los árbitros internacionales, lo hacemos anualmente y obviamente es obligatoria. Los gastos son personales y es un requisito que existe FIFA para los jueces internacionales”, señaló.

A esta situación se suma el hecho de que los jueces no cuentan con un seguro de vida, y aunque el mismo fue comprometido para el segundo torneo, según las declaraciones de Alejandro Mancilla, secretario general de la ABAF, luego de la reunión del pasado 25 de abril, la FBF tiene previsto otorgar la misma a partir de un intercambio de servicios con una aseguradora.

La lista de carencias suma, y además de lo que falta para los árbitros, también se exponen las falencias en el fútbol nacional.

Si bien es cierto que ningún estadio del país, al menos en los que se disputan habitualmente los partidos de la División Profesional, es de propiedad de algún club, se hace evidente la falta de gabinetes médicos en los recintos deportivos del país.

Alex Antezana, médico del club Wilstermann, señaló ayer que hay serias insuficiencias en los escenarios deportivos en el tema de infraestructura.

“No tenemos los elementos necesarios para poder revertir, tanto en la parte de medicamentos. En un paro cardiorrespiratorio, probablemente estaba haciendo una fibrilación ventricular (en el caso de Hurtado), no sabemos lo que pasó en este caso, pero necesitamos tener los elementos necesarios para poder actuar”, sostuvo.

Antezana fue claro al ser consultado sobre el desfibrilador y señaló que éste puede salvar la vida de una persona, más aún porque, con el avance tecnológico, su uso es sencillo y en muchos casos sólo requiere presionar un botón.

“El desfibrilador salva vidas y ése es un elemento esencial. El uso del dispositivo es fácil, toma un electrocardiograma y manda estímulos al corazón hasta que vuelva a funcionar”, explicó.

Antezana detalló que se tiene un máximo de 10 minutos para atender este tipo de casos y el protocolo de atención de emergencia así lo apunta.

“Tenemos previsto el uso de adrenalina, de lidocaína, el uso de la atropina con el objeto de poder revertir estos acontecimientos. El cuerpo médico de Wilstermann viaja con un desfibrilador; lamentablemente, en el estadio no tenemos un gabinete donde poder seguir realizando las maniobras de resucitación, no se cuenta con tubos de oxígeno en el campo deportivo, a no ser que sean las ambulancias las que cuenten con estos elementos”, detalló.

“LA ALTURA NO ES EL FACTOR PREDISPONENTE”

“La altura no es el factor predisponente, tenemos que estar claros en eso. Ése es un concepto que lo vengo escuchando desde anoche (domingo) y está errado, no cuadra con la lógica médica. Si fuera la altura, estaríamos todos infartados”, señaló Guillermo Aranda, médico de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), quien dio el informe de la autopsia de ley que se practicó en el juez cochabambino Victor Hugo Hurtado.

El estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto, se ubica a 4.090 metros sobre el nivel del mar y es uno de los estadios más altos del mundo.

¿QUÉ PASÓ CON LA ATENCIÓN MÉDICA?

Las imágenes dan cuenta de que la reacción de los cuerpos médicos de Oriente Petrolero y Always Ready fue inmediata; sin embargo, al momento de pedir la camilla para trasladar al juez Victor Hugo Hurtado en la ambulancia, quedó en evidencia que no había un protocolo a seguir.

Los nervios y la situación confusa provocaron que la ambulancia avanzara aún sin cerrar la puerta de la misma.

En este sentido, surge también la duda de por qué el vehículo no ingresó al campo de juego, más aún conociendo la gravedad del hecho.

“ES LO ÚLTIMO DE LO QUE SE PREOCUPAN”

“El médico en el deporte es la quinta rueda del carro, es de lo último que se preocupan. En los diferentes campeonatos se ve todo, ¿pero dónde está el médico? Pasa alguna situación y creen que al tener la ambulancia va a pasar todo”, señaló el médico de Wilstermann, Alex Antezana.

El galeno señaló que en la FBF, hace muchos años, no hay actualizaciones en la parte médica.

“En los últimos años, no se ha hecho un curso de actualización de médicos de campo. En 10 a 15 años que estamos en el fútbol, no hemos visto un curso que la FBF haya organizado”, lamentó.

LA FAMILIA DE HURTADO QUEDA CON UNA DEUDA

REDACCIÓN CENTRAL

La tristeza llenó a familiares y amigos de Victor Hugo Hurtado cuando su féretro llegó a Cochabamba. La esposa del árbitro, Daysi, se preguntaba por qué su esposo la había dejado en una escena que se repitió con cada abrazo que recibió.

La partida del juez de 34 años, además de dejar una niña de nueve años, también dejó una deuda con un banco nacional, y es que Hurtado y su familia recién terminaron de construir su casa en la zona de El Abra. Sus familiares contaron que incluso el juez iba a pasar algunas noches a esa casa, que si bien ya estaba concluida, todavía no era habitada por su familia.

El préstamo queda para una familia que vivía con los honorarios que recibía el réferi cochabambino, y a la que la FBF prometió ayuda económica.

EL JUEZ SERÁ ENTERRADO EN EL CEMENTERIO DE TARATA

REDACCIÓN CENTRAL

Tras ser velado durante una noche en la casa de la familia de su esposa, los restos del juez cochabambino Victor Hugo Hurtado serán trasladados hoy hasta el cementerio de Tarata, provincia de donde es oriunda la familia de su esposa.

La misa de cuerpo presente está prevista para las 10:00 en el domicilio que está ubicado en la zona de Santa Bárbara (frente a la cancha Copacabana) y posteriormente, cerca a las 13:00, se tiene previsto el traslado de sus restos hacia Tarata.

El entierro en la provincia del valle alto está fijado para las 16:00.

El árbitro, que nació en Yapacaní (provincia Ichilo, Santa Cruz), vivió prácticamente toda su vida en territorio cochabambino, y ahora descansará en la localidad donde creció su esposa y toda su familia.

LICENCIA DE CLUBES Y FIFA ESTABLECEN REQUISITOS

REDACCIÓN CENTRAL

El reglamento de licencia de clubes de la Federación Boliviana de Fútbol señala entre sus requisitos a cumplir que cada estadio debe contar con una sala de control de dopaje y una sala de primeros auxilios.

“Cada estadio tiene que estar equipado con sala de primeros auxilios para atender a los jugadores, oficiales o espectadores al partido que necesiten asistencia médica”, señala el apartado 18 del capítulo 3 del reglamento.

La FIFA, por su parte, da cursos sobre lo que debe contener el bolso de un médico y en el apartado de emergencias señala una serie de equipos entre los que se encuentra el desfibrilador.

“Debe haber un desfibrilador automático en todos los terrenos de juego, incluidos los campos de entrenamiento”, señala la página oficial de la FIFA en el apartado que aborda los aspectos médicos.

EXISTE LA POSIBILIDAD DE UNA INDEMNIZACIÓN

REDACCIÓN CENTRAL

Tras el repentino fallecimiento del juez Victor Hugo Hurtado, la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF) realizó gestiones y se maneja la posibilidad de que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) entregue una indemnización a la esposa. Asimismo, se otorgarán montos por parte de la ABAF y de los colegios de árbitros.

“Es un tema que lo vinimos solicitando desde hace muchos años atrás. Lastimosamente, pasó la desgracia de ayer (domingo), entonces nos estamos movilizando para poder ayudar a la familia. La ABAF va a entregar una cuota mortuoria (pago solidario)”, dijo.

Los comités de árbitros de cada distrito también ayudarán económicamente a la familia y la posibilidad de la indemnización se confirmará en los próximos días, cuando la ABAF se reúna con la dirigencia de la entidad federativa.