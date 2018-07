Ronaldo quiere hacer historia en la Juventus

El portugués Cristiano Ronaldo aseguró ayer que quiere hacer historia en la Juventus de Turín de la Serie A del fútbol italiano, en su presentación oficial en ese club.

El jugador de 33 años dijo que quiere contribuir a que la Juve gane la Liga de Campeones, que el club obtuvo por última vez en 1996, y a llevar al club a “un nivel más alto”.

La Juve ganó el campeonato italiano siete años seguidos, pero la competencia europea la está siendo esquiva. En 2015, perdió la final ante el Barcelona y en 2017, ante el Real Madrid.

El delantero señaló en conferencia de prensa ante 300 periodistas de todo el mundo que hasta ahora su carrera fue “un sueño”.

Tras nueve años en el Real Madrid, pasarse al club italiano fue una decisión “sencilla”, aseguró, porque la Juve es “uno de los mejores equipos del mundo” y “está acostumbrado a ganar”.

Cuando se le comentó que algunos jugadores de su edad eligen terminar sus carreras en lugares como Qatar y China, Ronaldo señaló que aún está ávido de desafíos al máximo nivel del fútbol.

“No vine de vacaciones, sino a dejar una marca en la historia de este club”, dijo, y agregó que siempre quiere ganar y ser el mejor y “la edad no es importante”.

Ronaldo se encontró previamente con su nuevo entrenador, Massimiliano Allegri, y sus compañeros de la Juventus después de superar el examen médico en las instalaciones del club de fútbol italiano.

“Estoy preparado”, dijo el cinco veces Balón de Oro junto a Allegri, según se ve en un video distribuido por la Juve. En las imágenes se ve al delantero saludar también a veteranos como Miralem Pjanic y Giorgio Chiellini.

Más temprano, Cristiano Ronaldo se sometió a un reconocimiento físico en el centro médico del club en Turín, adonde había llegado la noche del domingo.

Cientos de fanáticos que esperaban desde primera hora de la mañana lo recibieron allí con vítores.

El exjugador del Real Madrid sorprendió el domingo al llegar a la ciudad antes de lo esperado, en compañía de su pareja, Georgina Rodríguez.

“Miren quién acaba de llegar a Turín”, escribió entonces la Juventus en su cuenta de Twitter. El horario de llegada había sido mantenido en secreto para que el delantero no fuera acosado por los hinchas.

La Juve acordó un pago de 112 millones de euros (unos 131 millones de dólares) por el portugués, que abandonó el Real Madrid tras nueve temporadas en las que logró cuatro Ligas de Campeones.

Tras nueve años en el Real Madrid, pasarse al club italiano fue una decisión “sencilla”, aseguró Cristiano Ronaldo.

EN KIEV AÚN NO HABÍA DECIDIDO

El portugués Cristiano Ronaldo, presentado ayer en Turín como nuevo jugador del Juventus, aseguró que tomó la decisión de dejar el Real Madrid después de la final de la Liga de Campeones ganada contra el Liverpool en Kiev (Ucrania).



“En Kiev no había decidido nada. La forma de cómo he llegado aquí no es tan importante. Estoy bien emocionalmente y físicamente. Por eso, la manera de cómo he venido aquí me enorgullece”, aseguró el jugador portugués, Cristiano Ronaldo.