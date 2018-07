Sale a la luz una conversación de Sampaoli con Messi y compañía

Algo pasó en la concentración de Bronnitsy después de la derrota de la selección argentina ante Croacia. La reunión entre los futbolistas, el cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, existió. Qué se dijeron, sólo ellos lo saben. Lo cierto es que después le ganaron a Nigeria y se metieron en octavos cuando la eliminación en primera fase acechaba. Y luego Francia le puso punto final a la aventura argentina en el Mundial de Rusia.

Con el correr de los días comenzaron a surgir versiones y trascendidos. Tal como lo adelantamos, la relación entre los jugadores y el entrenador casildense no era la mejor. Ahora el periodista de TyC Sports y columnista de Olé, Ariel Senosiain, publicó en su libro digital “El Mundial es historias”, el supuesto diálogo que habrían mantenido los principales actores de la delegación argentina en Bronnitsy tras el 3-0 frente a Croacia.

Los futbolistas citaron a una reunión al técnico y dos de sus ayudantes. Los hijos querían retar al padre. Allí fueron Jorge Sampaoli, Sebastián Beccacece y Lionel Scaloni. En no más de 15 minutos, escucharían una larga lista de reclamos: las pruebas, la inseguridad, las formaciones, los cambios, las acusaciones, sus peleas, sus nervios. “Si estás nervioso, el jugador lo percibe. Si el jugador no te cree es imposible que después puedas lograr algo tan importante como una organización colectiva”. Sampaoli lo había dejado escrito.

El discurso del plantel, encabezado naturalmente por Mascherano y Messi, apuntó justamente a la pérdida de credibilidad: “No nos llega lo que decís. Ya no confiamos en vos. Queremos tener opinión”.

Lo primero que surgió en Sampaoli fue la sorpresa: “¿Opinión en qué?”.

- En todo.

- ¿Y ustedes van a armar el equipo, dirigir los entrenamientos, todo?

Messi apuntó especialmente: “Me preguntaste 10 veces a qué jugadores querías que pusiera y a cuáles no, y nunca te di un nombre. Decime adelante de todos si alguna vez te nombré a alguien”.

En la sala, además de los 23 jugadores y los tres integrantes del cuerpo técnico, estaba presente Claudio Tapia. El presidente de la AFA sabía de antemano lo que le dirían al entrenador, a quien sólo le dijo: “Tenés que ceder”.

El inicio de la reunión tuvo una contundencia claramente mayor a la del final. La conclusión fue el consenso. Que el técnico se enfocara y no alterara. Y que los escuchara, prácticamente lo que había querido hacer en otros momentos.

Sebastián Beccacece pensó en renunciar. Sólo lo frenó el pedido de Tapia a su representante Cristian Bragarnik: “Decile que por favor no se vaya, es al que los jugadores escuchan”.

Beccacece, incluso, le advirtió a Sampaoli que un entrenador no podía bancarse todo.

GALLARDO DESCARTA ASUMIR EL MANDO

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate y señalado como uno de los candidatos a asumir como seleccionador de Argentina, dijo ayer que no está en su cabeza suceder a Jorge Sampaoli y que pretende cumplir su contrato con el club Millonario.

“Soy muy respetuoso de este tema. Los rumores son rumores. No recibí ningún llamado, hoy no está en mi cabeza. Mi cabeza está en River”, sostuvo Gallardo.

“El Mundial demostró que venimos haciendo las cosas bastante mal hace mucho tiempo. Es hora de aprender, dejar de mirar hacia el costado y empezar a hacer las cosas bien. Dirigir a su seleccionado es el máximo orgullo para cualquier entrenador. De ahí a que me postule me parece que no va conmigo”, añadió.