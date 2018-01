Machado decide quedarse, Melgar se suma a Wilster

Cristhian Machado no pudo concretar su vinculación con el New England Revolution, de la Major League Soccer (MLS), de los Estados Unidos, y definió quedarse en Wilstermann para jugar la Copa Libertadores 2017.

El volante de contención viajó a Santa Cruz el jueves pasado, de donde debía continuar su viaje a los Estados Unidos luego de conversar con su empresario; sin embargo, nunca se subió al avión que debía llevarlo al país del norte.

“Hubo algunas cosas que no me favorecían como el tiempo de contrato de cuatro años, ese no era el trato, sólo tenía que ser por dos años”, dijo Machado, a tiempo de indicar que se queda “feliz, porque tengo una Copa y haciendo las cosas bien pueden salir mejores opciones para mí”.

Según el volante, el club de la MLS además pretendía que se desvincule del club aviador y que no fuera sólo a préstamo, motivo por el que decidió dejar las negociaciones.

Sin embargo, los rumores en las redes sociales no se dejaron esperar en torno a que el tema del viaje de Machado fueron tretas para elevar sus pretensiones en Wilstermann. Ante estos comentarios Machado dijo: “Yo les muestro el precontrato, les muestro lo que me mandó la MLS. Tenía que viajar, el pasaje está ahí, me mandaron de nuevo el pasaje para ir el lunes, pero para mí este tema ya se cayó todo porque ellos desde un principio debieron decirme eso del contrato de cuatro años”.

El volante finalmente aclaró que el tema no es económico, sino que lo que él pretendía al ir a Estados Unidos era priorizar sus papeles de residencia norteamericana, tema en el que ahora, según Machado, el presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, lo ayudará.

Continua la duda

Al igual que Machado, Gilbert Álvarez se presentó también en el inicio de la pretemporada, porque continúa siendo jugador de Wilstermann pese a todos los rumores de su posible salida del club.

“Es muy molesto estar así, que si te vas o te quedas”, dijo Álvarez, a tiempo de indicar que se reuniría con la dirigencia para definir de una vez su futuro; sin embargo, hasta el cierre de esta edición dicha reunión aún no se concretaba.

“Son muchas cosas que se deben hablar, está la propuesta ahí, depende de los dirigentes aceptarla. Quiero trabajar de la mejor manera, para redimir en el torneo”, aseguró el goleador.

En las últimas semanas se habló mucho de la posible salida de Álvarez al fútbol internacional, sin embargo, a la fecha nada es oficial ni concreto.

“No se deciden, para mí eso no es serio, me presenté hoy (por ayer), porque quiero ponerme bien, porque si me quedo quiero hacer un buen campeonato”, dijo Álvarez, que tiene contrato este año más.

El delantero Gilbert Álvarez (der.).

De primera mano

Wilstermann inicia pretemporada

Con la presencia de 19 jugadores, Wilstermann inició su pretemporada en su complejo de la laguna Alalay.

Los goleros Alex Arancibia, Osvaldo Noba; los defensas Edward Zenteno, Jorge Ortiz, David Díaz (que arregló por un año más), Juan Pablo Aponte, Sebastián Reyes (que volvió tras su préstamo a Petrolero), Pablo Laredo, Daniel Mancilla, Ronny Montero; los volantes Alejandro Meleán, Fernando Saucedo, Cristhian Machado, Fernando Castellón, Diego Bengolea; así como los delanteros Martín Barrón, Gilbert Álvarez, fueron quienes se presentaron ayer, además de los juveniles Sepúlveda y Wemerson.

Los extranjeros Serginho, Alex Silva, Marcelo Bergese y Cristian Chávez deben llegar entre mañana y el martes.

Ayer se conoció que Jorge Ayala y Daniel Mancilla, dos jugadores que aún tenían contrato con Wilstermann, pero que no estaban en planes del cuerpo técnico, decidieron rescindir contrato de mutuo acuerdo.

Sobre ambos jugadores, la dirigencia ya había adelantado que no estaban en planes y que pensaban cederlos a préstamos.

En el inicio de la pretemporada, según el informe médico, todos llegaron con un peso dentro lo requerido y sólo Juan Pablo Aponte presentó una fatiga muscular en el muslo izquierdo, pero nada serio.

El volante Carlos A. Melgar, ayer.

Carlos Melgar se suma al medio campo aviador

El volante de enganche cruceño Carlos Antonio Melgar (23 años) firmó ayer con Wilstermann por un año, luego que de fuera cedido a préstamo por el club Oriente Petrolero.

Se espera que el jugador pueda cubrir las expectativas que se tenía sobre Rudy Cardozo, porque será ese lugar que ocupará en el plantel aviador.

Antes de Oriente Petrolero, Melgar estuvo en Petrolero de Yacuiba, en 2016.

El técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, ayer volvió a anunciar que se está negociando la llegada de otro delantero nacional y el nombre que suena es el de Alcide Peña, que también milita en Oriente. Aunque también se habla de un delantero extranjero.

Fuera de esa posición, otro cupo que deben llenar es el del arquero. En este caso, se continúa en las negociaciones con arqueros nacionales, pero también extranjeros.

Además se mantienen conversaciones con un lateral derecho que llegue a reforzar ese puesto para la Libertadores y el torneo local.