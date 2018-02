Aurora no se confía en Royal Pari

Para The Strongest y San José el debut no fue de los mejores en el torneo Apertura, pero hoy (20:00) se les presenta la oportunidad de sumar sus tres primeros puntos en el encuentro que jugarán en el... Ver más The Strongest y San José van en busca de reivindicarse

Esta noche Wilstermann visitará a Oriente Petrolero para el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores en el estadio cruceño Tahuichi Aguilera. Ver más Santa Cruz: esperan que mejore el clima para el cotejo de Wilster

La Federación Peruana de Fúbol (FPF) desmintió hoy que se haya pactado un partido amistoso con la Selección nacional. Ver más Perú no confirma amistoso con Bolivia